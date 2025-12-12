به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید پوراندخت در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به شهادت چهار تن از نیروهای تیپ حضرت علیاکبر (ع) در درگیری با گروهکهای تروریستی، شهادت آنان را نشانه اقتدار نیروهای امنیتی دانست و به خانوادههای شهدا و مردم سیستان تسلیت گفت.
امام جمعه زابل با قدردانی از فرماندهی و نیروهای قرارگاه شهید هراتی تأکید کرد: خون شهدا پایمال نخواهد شد و برخورد با عوامل تروریستی با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی افزود: پاسداشت شهدا تنها در مراسم تشییع نیست، بلکه در ادامه راه آنان و حفظ آرمانهای انقلاب معنا پیدا میکند.
حجت الاسلام پوراندخت در ادامه برخی جریانها را که با بزرگنمایی ضعفها و تکرار ادبیات دشمن موجب یأس و تفرقه در جامعه میشوند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: این رفتارها در شرایط حساس کشور به سود دشمنان تمام میشود.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهداف دشمنان، بیان کرد: آنان با ایجاد جنگهای قومی، مذهبی و رسانهای بهدنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند و طرح مباحث اختلافی در زمانهای نامناسب بخشی از همین پروژه است.
خطیب جمعه زابل با تلاوت آیه ۲۰۰ آلعمران، مردم و مسئولان را به صبر، همدلی و مسئولیتپذیری دعوت کرد و افزود: هیچیک از مدیران و مسئولان نمیتوانند خود را نسبت به مشکلات جامعه بیتفاوت بدانند.
وی در پایان با انتقاد از توهین و تخریب در فضای مجازی اظهار داشت: مطالبهگری باید از مسیر قانونی و محترمانه انجام شود و بیاحترامی و تهمتزنی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به انسجام اجتماعی آسیب میزند.
