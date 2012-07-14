رفع مشکلات پروژه های راکد مانده از برنامه های اولویت دار گچساران و باشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا تاجگردون در مراسم افتتاح دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت که با حضور برخی مسئولین محلی در گچساران برگزار شد، گفت: رفع مشکلات پروژه های راکد مانده، پروژه های در دست اجرا و تعریف پروژه های جدید و اشتغال زا را در اولویت برنامه های خود عنوان کرد.

غلام رضا تاجگردون بر پیگیری مشکلات احداث پالایشگاه و پتروشیمی گچساران تاکید کرد و گفت: بیکاری مهمترین مشکل در این شهرستان است که امیدوارم با تلاش مسئولان شاهد حل این معضل باشیم.

وی همچنین شهدا را بزرگترین سرمایه ایران اسلامی و گچساران و باشت عنوان کرد و از مدیران این شهرستان خواست: با سرکشی از خانواده های شهدا، یاد آن عزیزان را گرامی دارند.

تاجگردون همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در فقدان احزاب در کشور، تشکل های مردم نهاد می توانند به بازسازی رابطه مردم و مدیران بپردازند و لازم است در گچساران و باشت نیز با تاسیس سازمانهای غیردولتی و غیرسیاسی به این مهم دست یافت.

در این مراسم "کامران ملک پور" به عنوان رئیس دفتر نماینده گچساران و باشت در مجلس معرفی شد.

