امام جمعه زهک: حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی در برابر هجمه های غرب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک به اهمیت جایگاه بی‌نظیر حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و حدیثی از رسول گرامی اسلام (ص) نقل کرد که در آن، حضرت مریم به عنوان سید زنان زمان خود معرفی شده، در حالی که حضرت زهرا (س) سیده نساء العالمین است.

امام جمعه زهک به اعمال و ویژگی‌های حضرت زهرا (س) مانند عبادت، خانه‌داری، و حضور در مناسبت‌های اجتماعی اشاره و بر تلاش برای تبیین این جایگاه در بین جوانان تأکید کرد.

در اسلام زن از جایگاه والاتری نسبت به فرهنگ غرب برخوردار است

وی در ادامه به مقایسه جایگاه زن در دین اسلام و فرهنگ غرب پرداخت و گفت: در اسلام، زن به عنوان محور خانواده شناخته می‌شود و جایگاه والایی دارد، در حالی که در فرهنگ غرب به بهانه برابری، این مقام از زنان سلب شده است.

حجت‌الاسلام راشکی به الزامات خانواده‌داری در اسلام اشاره کرده و بر لزوم حفظ حریم خانواده تأکید کرد.

دشمن در تلاش برای تحمیل فرهنگ خودش به جامعه ما است

وی هشدار داد: دشمنان در تلاش هستند تا فرهنگ غربی را به بهانه‌های مختلف به جامعه ما تحمیل کنند.

امام جمعه زهک بر ضرورت حفظ فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی تأکید کرده و از رسانه‌ها خواستند که مراقب نفوذ این فرهنگ به جامعه باشند.

وی در بخش دیگری از خطبه به ضرورت اتحاد ملی در برابر تهدیدات خارجی اشاره کرد و ضمن بیان تجربیات مثبت از دیدارهای اخیر با مقامات نظامی و سیاسی، بر قدرت نیروی نظامی و دیپلماسی کشور تأکید کرد

حجت الاسلام راشکی خاطرنشان کرد: تنها با اتحاد و همبستگی می‌توان از تهدیدات دشمنان جلوگیری کرد.

دانشجویان از فضای دانشگاه برای هویت سازی خود بهره مند شوند

امام جمعه زهک در ادامه به دانشجویان توصیه کرد: در راستای خودسازی و تقویت بنیان معنوی خود تلاش کرده و از فضای دانشگاه به عنوان محل هویت‌سازی و آرمان‌گرایی استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت نقد سازنده و ارائه راه‌حل برای مشکلات تأکید کرد.

حجت‌الاسلام راشکی در پایان خطبه بر اهمیت حفظ اتحاد ملی و فرهنگ ایرانی اسلامی تأکید کرد و از جوانان و رسانه‌ها خواستند تا در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند و به تبیین جایگاه والای زنان در دین اسلام بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: با اتحاد و همدلی می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت و از تهدیدات مختلف جلوگیری کرد.