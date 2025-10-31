امام جمعه زهک: عزاداری فاطمی باید حماسی و همراه با روحیه مقاومت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک، ضمن تبریک روز ۱۳ آبان به دانش‌آموزان، اظهار داشت: تقارن این روز با ایام فاطمیه، فرصتی ارزشمند است تا هیئات مذهبی و مدارس با شعارهای برخاسته از دل مقاومت، حماسه‌ای تازه بیافرینند و عزاداری‌ها را بر مبنای فرهنگ مقاومت و ایثار برگزار کنند.

امام جمعه زهک با اشاره به هفته بسیج دانش‌آموزی افزود: این ایام بهترین فرصت برای تقویت هویت ایرانی اسلامی در نسل جدید و ترویج فرهنگ استکبارستیزی است. علاوه بر شهید فهمیده و بهنام محمدی، باید شهدای دانش‌آموز منطقه سیستان نیز بیش از پیش شناخته شوند؛ شهدایی همچون شهید عالی که از عرفای دوران دفاع مقدس به شمار می‌رفت.

وی با تبریک هفته فرهنگ عمومی تأکید کرد: فرهنگ عمومی به معنای پاسداری از ارزش‌های اصیل ایرانی، اسلامی و سیستانی است. باید مراقب باشیم که این هویت و ارزش‌ها در میان نسل جدید کمرنگ نشود.

زبان و لباس سیستانی؛ نماد هویت اصیل مردم این منطقه است

حجت‌الاسلام راشکی گفت: فرزندان ما باید به سیستانی بودن خود افتخار کنند. یکی از نمادهای مهم هویتی مردم این دیار، پوشش اصیل سیستانی است؛ نباید نپوشیدن لباس محلی را افتخار بدانیم، بلکه پوشیدن آن باید مایه غرور و سربلندی باشد.

وی همچنین بر اهمیت زبان و لهجه شیرین سیستانی تأکید کرد و افزود: برای پاسداری از این میراث فرهنگی، بخشی از خطبه نماز جمعه را به لهجه سیستانی بیان خواهیم کرد تا مردم به استفاده از زبان مادری خود تشویق شوند.

امام جمعه زهک ادامه داد: در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده تا جلساتی با عنوان «گپ و گفت سیستانی» در مدارس برگزار شود تا دانش‌آموزان و معلمان در این نشست‌ها به زبان سیستانی گفت‌وگو کنند و هویت زبانی خود را زنده نگه دارند.

وی در پایان تصریح کرد: فرهنگ عمومی یعنی پاسداری از ارزش‌های اصیل، مهمان‌نوازی، صله‌رحم، حفظ زیبایی شهر و روستا و مراقبت از فضای سبز. نباید اجازه دهیم این ارزش‌های ریشه‌دار در جامعه ما کمرنگ شود.