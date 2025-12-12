امام جمعه زهک: همه اقشار جامعه اقدامات تروریستی استان را محکوم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حیدرعلی راشکی، در خطبههای نماز جمعه این هفته زهک با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مداحان، گفت: حضرت زهرا (س) باید به عنوان اسوه و الگو در دینداری، عدالتخواهی، جهاد تبیین، همسرداری و فرزندپروری برای همه ما باشند.
امام جمعه زهک با تأکید بر جایگاه مداحی به عنوان یک پدیده تأثیرگذار و پایگاه ادبیات مقاومت، افزود: دشمنان همواره در تلاش بودهاند تا هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ما را از بین ببرند، اما به لطف خدا تاکنون موفق نشدهاند. ما باید مراقب حملات دشمن در این عرصه باشیم و با جهاد تبیین به مقابله با آنها بپردازیم.
وی با اشاره به سالروز درگذشت ابوریحان بیرونی و هفته پژوهش، خواستار معرفی مفاخر ایران به نسل جوان و توجه دانشگاهها و حوزههای علمیه به پژوهشهای مرتبط با هویتهای منطقه سیستان شد.
حجت الاسلام راشکی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، بر ضرورت تعامل و همفکری این دو نهاد علمی در مسائل تربیتی و اخلاقی تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن محکومیت حمله تروریستی اخیر در زاهدان، خواستار محکومیت اینگونه اقدامات از سوی همه اقشار جامعه شد و گفت: ناامن شدن استان به نفع هیچکس نخواهد بود و موجب اخلال در توسعه، تجارت و گردشگری منطقه میشود.
انتقاد از بی توجهی ادارات در تأمین و حل مشکلات نهادههای دامی
امام جمعه زهک در پایان با انتقاد از کمتوجهی ادارات متولی به مشکلات نهادههای دامی، خواستار توجه ویژه به منطقه سیستان و رفع مشکلات دامداران شد و همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی تأکید کرد.
