به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های نماز آبگرم با اشاره به جایگاه والای حضرت صدیقه طاهره (س)، گفت: از فضائل حضرت زهرا (س) هرچه گفته شود باز کم است؛ اما یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان، روحیه مسئولیت‌پذیری است. حضرت نسبت به خانواده، جامعه، نیازمندان و امور دینی بی‌تفاوت نبودند و این الگو باید در زندگی امروز ما نیز جاری باشد.

وی با بیان اینکه مؤمن نمی‌تواند نسبت به مسائل جامعه و نیاز نیازمندان بی‌تفاوت باشد، افزود: در منطق قرآن و روایات چیزی به نام «به من چه» و «به تو چه» وجود ندارد. مشکلات فرهنگی، اجتماعی و رفاهی شهر به همه ما مربوط است. مسجد، مراسم‌ها، نیازمندان، و مسائل جوانان، مسئولیت مشترک مردم و مسئولان است.

امام جمعه آبگرم با اشاره به بازدید اخیر خود از چند خانواده دارای معلول تحت پوشش بهزیستی، اظهار کرد: شرایط برخی خانواده‌ها بسیار سخت و طاقت‌فرساست و نیازمند توجه و حمایت جدی هستند. از تلاش‌های مدیریت و کارکنان بهزیستی شهرستان قدردانی می‌کنیم و از مردم مؤمن منطقه می‌خواهیم برای رفع مشکلات این خانواده‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام عسگری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اسراف، گفت: متأسفانه مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالا و خارج از الگوی جهانی است. در حالی که در کشورهای اروپایی هزینه انرژی بسیار سنگین است، در کشور ما انرژی با قیمت بسیار ارزان عرضه می‌شود و همین امر موجب افزایش اسراف شده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تأکید کرد: این اصلاحات ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، اقناع افکار عمومی و توجه ویژه به معیشت اقشار کم‌درآمد اجرا شود تا موجب فشار اقتصادی و نارضایتی مردم نشود.

امام جمعه آبگرم در بخش دیگری از سخنان خود به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: رژیم جعلی صهیونیستی در حالی از ایران شکایت و درخواست غرامت کرده که خود آغازگر تجاوز بوده است. درخواست این رژیم از سازمان ملل مضحک است چراکه ایران باید خواستار خسارت‌های وارده به ملت خود باشد.

وی با اشاره به جمع‌آوری امضا برای پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی، افزود: اگرچه امیدی به ساختارهای بین‌المللی نداریم، اما ثبت این اقدام برای تاریخ ضروری است و مردم باید این مطالبه را امضا و ثبت کنند.

حجت‌الاسلام عسگری با گرامیداشت روز دانشجو، اظهار کرد: دانشجو مؤذن جامعه است؛ اگر دانشجو بیدار و مطالبه‌گر باشد، جامعه نیز بیدار خواهد ماند. دانشجوی ما باید در مسیر عدالت‌خواهی، پیشرفت کشور و اعتلای علمی و فرهنگی ایران اسلامی حرکت کند.