به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، به اهمیت کسب مال حلال اشاره کرد و گفت: اگر فردی تقوا را سرلوحه کار خود قرار دهد، به دنبال کسب مال حلال خواهد رفت.
وی نظر رحمت الهی را در کسب مال حلال دانست و افزود: لقمه حرام موجب عذاب الهی میشود و اعمال انسان را از قبولی نزد پروردگار متعال ساقط میکند.
امام جمعه آوج با بیان اینکه عدم قبولی نماز و صلهرحم و ایجاد فساد در ازدواج از آثار لقمه حرام است، اظهار داشت: لقمه حرام ایمان انسان را همانند قند در آب ذوب میکند.
وی خاطرنشان کرد: کسی که آگاهانه لقمه حرام را انتخاب کند، چهل شب دعای او به درگاه الهی بالا نمیرود، در حالی که درهای رحمت خداوند همواره به روی متقین گشوده است.
حجتالاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبتهای پیشرو، بر ضرورت توجه به ایمنی در برابر حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: رعایت اصول ایمنی در ساختوسازها امری بسیار مهم و ضروری است.
وی پیرامون تأسیس نهضت سوادآموزی افزود: در دوران پهلوی مردم از تحصیل محروم بودند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علمآموزی بهعنوان یک فریضه برای همگان مطرح شد و سطح تحصیلات عمومی ارتقا یافت.
امام جمعه آوج نهم دیماه را روز تجدید میثاق امت با ولایت دانست و تصریح کرد: در انتخابات سال ۸۸ عدهای با ادعای تقلب قصد آشوب و فتنهانگیزی داشتند، اما مردم ولایتمدار در ایام محرم با حضور پرشور خود این توطئه را خنثی کردند.
وی با تأکید بر نقش مردم در حرکتهای عظیم انقلاب اسلامی گفت: در جنگ دوازدهروزه، انتخابات، راهپیماییها و دیگر صحنههایی که نوک پیکان حمله دشمن به سمت ولایت بوده، مردم پای انقلاب و آرمانها ایستاده و به فرمایش امام خمینی (ره) لبیک گفتهاند.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به توان دفاعی کشور اظهار داشت: آثار تخریبی موشکهای جمهوری اسلامی ایران موجب تسلیم آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و اگر بار دیگر خطایی از آنان سر بزند، پاسخ ایران قاطعتر و شدیدتر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کشور گفت: دولت باید با جدیت پای کار رفع موانع باشد و مسئولانی که توانایی انجام وظایف خود را ندارند، جابهجا شوند.
امام جمعه آوج با تأکید بر صرفهجویی در مصرف انرژی از مسئولان خواست به قبوض سنگین و نجومی مردم توجه ویژه داشته باشند.
وی در پایان با تقدیر از مواضع رئیسجمهور در خصوص مذاکره با آمریکا خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار همواره به دنبال خیانت بوده و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
