تأکید بر نقش علما در حیات طیبه و ضرورت مقابله با اسراف در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز ارتحال آیتالله گلپایگانی، از این مرجع عالیقدر تشیع بهعنوان فقیهی ربانی، انقلابی و ظلمستیز یاد کرد و گفت: آثار و برکات علمی و معنوی او همچنان در جامعه اسلامی احساس میشود.
وی با تجلیل از مقام علمی و اجتماعی مراجع تقلید و علمای دین تصریح کرد: این بزرگان، الهام گرفته از قرآن، سنت و سیره اهلبیت (ع)، در عرصههای اجتماعی و سیاسی نقشآفرینی کرده و همواره در تبیین وظایف و مسئولیتهای جامعه اسلامی مؤثر بودهاند.
کرامتی با تأکید بر اینکه دعوت اصلی اسلام تحقق «حیات طیبه» است، افزود: حیات طیبه بهمعنای زندگی عزتمند، پاک و سرشار از اخلاق و تعاون است؛ زندگیای که در آن صفا، صمیمیت، خیرخواهی، دوری از کدورت و دستگیری از یکدیگر اساس روابط اجتماعی را تشکیل میدهد. وی نقش علما در تحقق چنین حیات شایستهای را ویژه و بیبدیل دانست و آن را در امتداد نقش انبیا و اولیای الهی برشمرد.
خطیب جمعه گلپایگان تصریح کرد: مطابق بیان قرآن، هرکس که از سر ایمان عمل صالح انجام دهد، مشمول حیات طیبه خواهد شد و تلاش علمی و عملی علما در ترویج این سبک زندگی از آثار ماندگار آنان است.
حجتالاسلام کرامتی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری مباحث مطرحشده در خطبه هفته گذشته درباره اسراف، بار دیگر بر ضرورت پرهیز از مصرفگرایی و رعایت صرفهجویی در آب، برق، گاز، بنزین و سایر نیازهای روزمره تأکید کرد و گفت: توصیههای مکرر مقام معظم رهبری درباره مقابله با اسراف، که بخشی از این مسئله به برنامهریزی دولت و دستگاههای اجرایی بازمیگردد و بخشی دیگر نیازمند اقدامات فرهنگی و اصلاح سبک زندگی مردم است.
وی دور شدن از سبک زندگی اسلامی و غلبه فرهنگ مصرفگرایانه غربی را از عوامل اصلی رواج اسراف در جامعه دانست و با اشاره به تعالیم اسلامی درباره قناعت گفت: در روایات، قناعت بهعنوان گنجی پایانناپذیر معرفی شده، در حالی که هر ثروتی بسیاربا ولخرجی و اشرافیگری از میان میرود، اما قناعت سرمایهای است که زوال ندارد.
