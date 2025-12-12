حضرت فاطمه (س) مصداق کامل فزونی کوثری در قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان با بیان اینکه کشور طی چند سال اخیر با کاهش شدید بارندگی و خشکسالی طولانی‌مدت روبه‌رو بوده است، گفت: ذخایر آبی کشور به طور چشمگیری کاهش یافته، بسیاری از چاه‌ها خشک شده و ظرفیت سدها به حداقل رسیده است.

وی افزود: بخش عمده مصرف آب کشور مربوط به کشاورزی است و با وجود آمارهای متفاوت، حدود ۹۰ درصد منابع آبی در این بخش استفاده می‌شود و تنها بخش اندکی به مصرف خانگی و صنعتی اختصاص دارد.

حجت‌الاسلام کرامتی با اشاره به اقلیم نیمه‌خشک ایران و محدودیت‌های طبیعی بارندگی گفت: جبران کمبودها تنها با مدیریت صحیح و مصرف بهینه ممکن است.

به گفته وی: در قرآن دو نوع فزونی مورد اشاره قرار گرفته که هر یک پایه یک فرهنگ متفاوت است. نخست فزونی تکاثری است؛ فزونی‌ای مبتنی بر مال‌دوستی، مصرف‌گرایی، تفاخر و توجه افراطی به مظاهر دنیا.

وی با اشاره به آیات سوره تکاثر افزود: چنین روحیه‌ای انسان را به غفلت، رقابت‌های ناسالم و حتی تفاخر نسبت به اموات و قبور می‌کشاند و نمونه‌های آن در تاریخ و جوامع مختلف مشاهده شده است.

خطیب جمعه گلپایگان تصریح کرد: قرآن از گروهی یاد می‌کند که تنها خواستار بهره‌های دنیوی‌اند و از آخرت بی‌نصیب می‌مانند؛ فرهنگی که اساس آن انباشت و نمایش ثروت است و انسان را از مسیر الهی دور می‌کند.

حجت‌الاسلام کرامتی نوع دوم فزونی اینگونه تصریح کرد: انسانی که به فزونی کوثری دست می‌یابد، هم دنیا را دارد و هم آخرت را؛ مال و فرزند او نه تنها باعث غفلت نمی‌شود، بلکه وسیله‌ای برای رشد معنوی و جلب رحمت الهی خواهد بود، وی با اشاره به آیات قرآن گفت این گروه با درخواست «ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه» شناخته می‌شوند و در هر دو جهان بهره می‌برند.

وی با اشاره به برگزاری همایش و رزمایش اخیر نیروهای رزمی کشور گفت: رزمایشی قدرتمند با مشارکت بیش از ده کشور عضو پیمان شانگهای و به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ رزمایشی با استفاده از مهمات واقعی و شبیه‌سازی عملیات در سه حوزه مبارزه با تروریسم، تجزیه‌طلبی و افراط‌گرایی.

وی این رزمایش را دارای پیام روشن برای کشورهای متخاصم دانست و تأکید کرد: نقش‌آفرینی منطقه‌ای و نفوذ جهانی جمهوری اسلامی نقشی مؤثر در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه دارد.

کرامتی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: اقدامات دفاعی و رزمی اخیر در جهت توانمندسازی کشور و شکل‌گیری ایران قوی ارزیابی می‌شود، وبازدارندگی زمانی حاصل می‌شود که کشور بتواند قدرت خود را در همه حوزه‌ها از جمله نظامی، علمی، فناوری و عرصه‌های اقتصادی و مدیریتی ارتقا دهد.