به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش بزرگ «الی بیت‌المقدس ۱۶» با هدف ارتقای توان دفاعی، افزایش هماهنگی نیروهای نظامی و مردمی و انتقال پیام بازدارندگی به دشمنان، در پادگان امام علی (ع) سنندج برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و سردار فرجی، معاون عملیات سازمان بسیج، به تبیین ابعاد اعتقادی، امنیتی و راهبردی این رزمایش پرداختند.

آمادگی دفاعی؛ یک تکلیف قرآنی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم، آمادگی دفاعی و رزمی را یک دستور صریح الهی دانست و گفت: امنیت، عزت و اقتدار امت اسلامی در گرو آمادگی دائمی و هوشیاری در برابر تهدیدات آشکار و پنهان دشمنان است.

وی با استناد به آیات قرآن افزود: دشمنان به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ دشمنان آشکار، دشمنان پنهان و دشمنانی که تنها خداوند از نیت آنان آگاه است و تجربه‌های اخیر نشان داد که برخی تهدیدات، تنها در میدان عمل شناسایی می‌شوند.

نیاز جامعه اسلامی به قدرت همه‌جانبه

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی تأکید کرد: جامعه اسلامی برای ایستادگی در برابر تهدیدها، به ارتشی قوی، سپاهی مقتدر، پلیسی توانمند و انسان‌هایی مؤمن، بصیر و آماده نیاز دارد و رزمایش‌هایی از این دست، بستر تحقق این آمادگی همه‌جانبه است.

وی با بیان اینکه رزمایش‌ها صرفاً نمایش قدرت نظامی نیست، تصریح کرد: این رزمایش‌ها پیام‌آور بازدارندگی برای دشمنان، آرامش‌بخش برای مردم و هشداری جدی به بدخواهان انقلاب اسلامی است که ملت ایران همواره آماده دفاع از ارزش‌ها، امنیت و تمامیت ارضی خود بوده و خواهد بود.

حضور مردم؛ ستون اقتدار ملی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با قدردانی از برگزارکنندگان رزمایش، حضور پرشور نیروهای مردمی و بسیجیان را نشانه پیوند عمیق ایمان، بصیرت و توان دفاعی دانست و گفت: از دل همین آمادگی‌ها، جامعه‌ای مقتدر، امن و امیدوار به آینده شکل می‌گیرد.

در ادامه این مراسم، سردار فرجی، معاون عملیات سازمان بسیج، بسیج را نیرویی دو بُعدی توصیف کرد و گفت: بسیجیان هم دستی مهربان برای خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و کمک در حوادث غیرمترقبه هستند و هم مشتی قدرتمند و بازدارنده در برابر دشمنان نظام.

اقتدار امروز؛ ثمره ولایت و وحدت

وی در حاشیه رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: دشمنان شرارت کردند اما پاسخ محکم گرفتند و عقب‌نشینی کردند؛ این پاسخ قاطع، حاصل حضور مردم، ایستادگی نیروهای مسلح و فرماندهی حکیمانه فرمانده معظم کل قوا بود.

سردار فرجی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حضور آگاهانه مردم و وفاداری آنان به نظام و ولایت، در کنار ایستادگی ارتش، سپاه، فراجا و بسیج، سیلی محکمی به دشمن وارد کرد و نقش هدایت‌گر رهبر معظم انقلاب در این پیروزی تعیین‌کننده بود.