دانیاری: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال شکستن انسجام ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای این هفته نماز جمعه با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، شکرگزاری نعمتهای خداوند و یادآوری روز قیامت در همه امور فردی و اجتماعی اظهار داشت خدای متعال بندگان با تقوا را سعادتمند قرار میدهد و انسانِ مؤمن باید بیش از انجام عمل، برای مقبول شدن عمل و برخورداری از اخلاص و تقوا تلاش کند.
وی با اشاره به نصایح امیرالمؤمنین علی علیهالسلام بیان کرد که پیشوای پارسایان سفارش میکند تلاش انسان برای پذیرش عمل نزد خداوند باید بیشتر از خود عمل باشد زیرا عمل همراه تقوا هرگز اندک شمرده نمیشود. امامجمعه گیلانغرب بر اساس آیات قرآن یادآور شد که پذیرش عمل تنها برای اهل تقواست و انسان نمیتواند به کار خیری دل ببندد که در کنار آن، ترک واجبات یا ارتکاب گناهان وجود دارد. وی افزود امیدواریم توفیق بهرهگیری از پیام نورانی امیرالمؤمنین در زندگی نصیب همگان شود.
وی در ادامه خطبه نخست، به بحث سبک زندگی اسلامی پرداخت و پنجمین ویژگی خانواده مطلوب را عفو و گذشت دانست.
وی توضیح داد: خانواده بدون گذشت دائماً درگیر نزاع و تنش میشود و در صورتی که این اختلافات به طلاق منجر نشود نیز آرامش از ساکنان خانه سلب میشود.
امامجمعه گیلانغرب با تأکید بر اینکه گذشت یک امتیاز الهی است که موجب نزدیکی به آرامش میشود، گفت: این خصلت باید دوطرفه و در میان همه اعضای خانواده رعایت شود.
به گفته وی، اختلافنظر در همه خانوادهها وجود دارد و در مواقعی که یکی از اعضا نمیتواند همه نیازها را تأمین کند، گذشت ضرورت پیدا میکند.
فرمان الهی برای نادیده گرفتن خطاها
وی با اشاره به دو آیه قرآن در سوره نور و سوره حجر اظهار داشت که خداوند با فعل امر فرمان میدهد که انسانها از یکدیگر بگذرند و اشتباهات را نادیده بگیرند.
امامجمعه گیلانغرب در تبیین گذشت زیبا بر اساس روایت امام صادق علیهالسلام بیان کرد که گذشت زیبا آن است که انسان خطای دیگری را به روی وی نیاورد و آن را دائماً یادآوری نکند.
وی افزود: این رفتار در خانوادهها آرامشآفرین است و انسان باید از اشتباهات اعضای خانواده با بزرگواری عبور کند.
حجتالاسلام دانیاری در ادامه با اشاره به سه نوع واکنش به بدیها گفت برخی افراد حتی پس از مجازات طرف مقابل نیز از کینهورزی دست نمیکشند، برخی پس از اجرای عدالت آرام میشوند و گروه سوم که برترین هستند کسانیاند که اصلاً دنبال انتقام نمیروند و با سخاوت از کنار خطای دیگران عبور میکنند.
وی طبق روایات تأکید کرد: گذشت موجب افزایش عزت انسان نزد خدا و مردم میشود و تصور اینکه گذشت موجب جری شدن طرف مقابل میشود وسوسهای شیطانی است.
امامجمعه گیلانغرب با اشاره به روایتی درباره روز قیامت افزود لذتی که در عفو وجود دارد در انتقام نیست و کسانی که در دنیا میگذرند در آخرت با عزت الهی محشور میشوند.
وی بیان کرد: انسان نباید برای نگه داشتن سند یا مدرکی علیه دیگران تلاش کند و باید قدر نعمت آرامش خانوادهها را دانست؛ آرامشی که خداوند در آیه ومن آیاته… برای خانوادهها مقرر فرموده است.
امانتداری؛ یکی از مصادیق تقوا
در بخش تکمیلی خطبه اول، امامجمعه گیلانغرب به یکی از مصادیق تقوا یعنی امانتداری اشاره کرد و با استناد به آیه والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون بیان داشت مسئولیت در نظام اسلامی امانت است و افراد مؤمن نباید آن را دستمایه خدمترسانی اختصاصی به بستگان یا اطرافیان خود کنند.
امامجمعه گیلانغرب در ادامه به مناسبتهای پیشِرو از جمله ولادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها و امام خمینی رحمةالله علیه اشاره کرد و روز مادر و روز زن را به بانوان ایران اسلامی تبریک گفت.
وی با اشاره به مقام والای مادر در نگاه اسلام تصریح کرد: خدمت به مادر درهای رحمت و نور را در دنیا و آخرت بر روی انسان میگشاید. وی با ذکر روایاتی درباره مقام مادر افزود بهشت زیر پای مادران است و همه باید قدر این نعمت بیبدیل را بدانند.
سه نکته اساسی درباره دانشجویان
وی همچنین روز دانشجو را گرامی داشت و سه نکته اساسی را درباره دانشجویان مطرح کرد. نخست آنکه وجود دو دانشگاه آزاد و پیامنور در گیلانغرب ظرفیت ارزشمندی برای ادامه تحصیل جوانان منطقه است و مسئولان دانشگاهی باید تلاش کنند رشتههای متناسب با ظرفیت شهرستان و مقاطع تحصیلات تکمیلی را افزایش دهند. دوم آنکه دانشجویان همواره جلودار حرکتهای انقلابی بودهاند و داشتن دو ویژگی خداباوری و خودباوری رمز موفقیت آنان بوده است.
وی تأکید کرد: دانشجو باید خود را مدیر بالقوه آینده بداند و با تلاش علمی و اعتقاد به مسیر تحصیل برای ساختن آینده کشور آماده شود.
وی بیان کرد: علم قدرتآفرین است و دانشجویان باید از نظر علمی و ایمانی توأمان قوی باشند زیرا علمِ بدون ایمان و ایمانِ بدون علم هر دو ناقصاند.
وی افزود: تجربه جنگهای اخیر نشان میدهد که ترکیب توان علمی جوانان مؤمن ایران و ایمان راسخ آنان سد مستحکمی در برابر دشمنان ایجاد کرده است و هرگونه تهدید با پاسخ قاطع ایران مواجه خواهد شد.
در بخش تحلیلی خطبهها، حجتالاسلام دانیاری به پیام مهم رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران اشاره کرد و گفت دشمن تلاش میکند میان مردم، دولت و حاکمیت شکاف ایجاد کند در حالی که رهبر انقلاب بر حفظ وحدت و حمایت از دولت تأکید کردهاند.
وی افزود: مسئولان باید پاسخ این حمایت را با کار و تلاش بیشتر بدهند و در برابر خون شهدا و استقامت ملت مسئولیتپذیر باشند.
امامجمعه گیلانغرب تصریح کرد: آمریکا در جنگ اخیر مستقیماً وارد میدان شد اما با پیروی ملت از ولایت فقیه و ایستادگی نیروهای مسلح شکست خورد و سیلی محکمی دریافت کرد.
وی همچنین به جلسه هفته گذشته در استانداری کرمانشاه با حضور شورای تأمین و برخی اعضای شورای اداری برای پیگیری مصوبات سفر استاندار اشاره کرد و توضیحاتی درباره اهمیت پیگیری مصوبات و نگاه جهادی به مدیریت در استان ارائه داد.
