120 هزار طلبه عضو بسيج طلاب هستند/ درباره چگونگي برگزاری جشن همسر روحاني منتظر واقعيت هستيم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علي رضايي شامگاه سه شنبه در نشست بصيرتي سياسي طلاب به مناسبت هفته عقيدتي سياسي در حوزه علميه جعفريه رستمكلاي بهشهر اظهار داشت: ماموريت‌هاي بسيج طلاب در راستاي پيام امام خميني (ره) مبني بر عمق انديشي به تفكرات و اعتقادات و آرمان‌هاي نظام در جامعه و بسيج است.



وي يادآور شد: بسيج طلاب همگام با بسيج دانشجويان با دستور مستقيم امام راحل در سال 67 بنا نهاده شد تا با دفاع از انقلاب و اسلام و اصول نه شرقي نه غربي در جهت تامين معنويت و معرفت در بين طلاب گام بردارد.



حجت الاسلام رضايي گفت: در حال حاضر يك هزار حوزه علميه در كشور داراي پايگاه بسيج طلاب هستند كه خوشبختانه فعاليت هاي معنوي و ديني خوب و مناسبي در حال انجام است.



وي با گراميداشت سالروز شهادت استاد مطهري نيز يادآور شد: سپاه تشكيل شد تا بازوي قدرتمند نظام باشد و در جهت عقيدتي و سياسي جامعه را تقويت كند و به نوعي بصيرت افزايي انجام دهد.



حجت الاسلام رضايي افزود: اگر بعد عقيدتي سياسي سپاه در طول 8 سال جنگ تحميلي نبود مسلما" ما نمي توانستيم با امكانات اندك خود در برابر لشكر دشمن دوام بياوريم و به پيروزي دست يابيم.



وي همچنين از استاد مطهري بعنوان معمار بزرگ فرهنگي انقلاب نام برد و ادامه داد: اين استاد بزرگوار با انديشه هاي ناب و روشنگري خود، انقلاب را در مسير درستي راهنمايي كرد تا با الگو گرفتن از افكار و انديشه هاي اين بزرگوار، از لغزش ها جلوگيري شود.



مسئول سازمان بسيج طلاب و روحانيون كشور با بيان اينكه دفاع از انقلاب و اسلام و اصول نه شرقي و نه غربي از وظايف بسيج طلاب است خاطر نشان كرد: بسيج طلاب بايد در همه ميادين وارد شده و هر كجا به اسلام حمله شد بدرستي موضع گيري كرده و عكس العمل نشان دهد.



حجت الاسلام رضايي گفت: فصل الخطاب تمام برنامه هاي ما رهبري است و ذره اي از فرمايشات رهبري عقب نشيني نمي كنيم تا عزتمندي انقلاب برقرار شود.



وي در پاسخ به سئوال يكي از افراد حاضر در اين همايش در رابطه با جشن همسر رئيس جمهور در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) افزود: در اين رابطه آنچه بيان شد اين است كه چند سكه داده نشده و به چند نفر سكه داده شده و اينكه آنچه اكنون در جامعه گفته مي شود واقعيت ندارد.



حجت الاسلام رضايي خاطر نشان كرد: ما تاكنون در اين رابطه عكس العملي نشان نداده ايم چرا كه مقرر شده است تا واقعيت ها بيان شود و منتظريم ببينيم واقعيت چه بوده است.