نمایندگان مجلس شهید مدرس را الگوی عملی و اعتقادی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت فقیه مجاهد آیت الله سیدحسن مدرس توسط ماموران رضاخان در کاشمر و روز مجلس افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می بایست شهید مدرس را الگوی عملی و اعتقادی خود قرار داده و ویژگی های برجسته این عالم متعهد را در اجرای وظایف نمایندگی خود مورد توجه قرار دهند.

وی شهید مدرس را نماینده ای مردمی، ساده زیست، دین دار، عالم و بدون وابستگی به جریانات قدرت و ثروت ذکر کرد و افزود: در کارنامه کاری مدرس هیچ گاه ترس و طمع جریان نداشت و این خصوصیات سبب شد تا وی در سلامت سیاسی، نماینده واقعی مردم باشد.

حجت الاسلام یعقوبی با یادآوری برخی از عملکردهای شهید مدرس در مجلس، خطاب به نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در تصویب قوانین حق را ملاک قرار داده و مصالح مردم را بر مصالح اشخاص ترجیح دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت و تراز انقلاب باشند، تصریح کرد: مسئله سوال از رئیس جمهوری که با تدبیر حکیمانه رهبر انقلاب به پایان رسید، تعهد و مسئولیت پذیری نمایندگان را به اثبات رساند و لازم است از نمایندگان طراح سوال به خاطر اطاعت مطلق از فرمان رهبری قدردانی شود.

لزوم مراقبت دانشجویان از گرفتاری در جریانات سیاسی

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود به 16 آذر و روز دانشجو پرداخت و عنوان کرد: دانشجویان سرمایه آینده مملکت محسوب می شوند و سرنوشت فردای انقلاب در دستان آنها رقم می خورد.

وی با تاکید بر همراهی علم و معنویت در زندگی دانشجویان، اظهار داشت: دانشجویان سعی کنند علم و عقلانیت را با معنویت پیوند داده و به ارزش های اسلامی پایبند باشند.

حجت الاسلام یعقوبی لزوم مراقبت دانشجویان از گرفتار شدن در جریانات و کانال های سیاسی را گوشزد کرد و گفت: دانشجویان اهل سیاست و تحلیل وقایع باشند اما مراقبت کنند تا در جریانات و کانال های سیاسی گرفتار نشده و اجازه سوء استفاده به سودجویان سیاسی را ندهند.

وی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر فعالیت دانشگاه به عنوان خط مقدم جنگ نرم، دانشجویان را افسران و اساتید را فرماندهان این جنگ دانست و افزود: در حال حاضر دشمنان سعی دارند در دو محور شبهه آفرینی و شهوت گستری، دانشجویان را از ادای وظیفه دینی و ملی بازدارند و به همین علت نیز لازم است دانشجویان و اساتید به این محورها توجه بیشتری داشته باشند.