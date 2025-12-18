آرامون: کنارگذر بوکان سال آینده زیربار ترافیک می رود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون عصر پنجشنبه در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از روند اجرای طرح کنارگذر بوکان با بیان اینکه کنارگذر بوکان ۲۱ کیلومتر بوده که روند اجرایی این طرح ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد، افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این طرح تا نیمه نخست سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۷ کیلومتر از این طرح آسفالت شده و باقی محور در مراحل پایانی بوده و به زودی وارد مرحله آسفالت می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح کنارگذر بوکان در ۲ مسیر رفت و برگشت به صورت کامل احداث می‌شود، افزود: تکمیل پروژه احداث کنارگذر شهر بوکان با توجه به نیاز عمومی منطقه با جدیت پیگیری شود.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی یادآور شد: اجرای این طرح در ساماندهی ترافیک درون و برون‌شهری شهرستان بوکان تأثیرگذار است.