به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در این زمینه اظهار کرد: این طرح در شهرستان‌های خوی و چایپاره به وسعت ۵ هزار و ۳۶۵ کیلومتر مربع مطالعه شده است و در جهت توسعه این مناطق تأثیر بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه ناحیه خوی و چایپاره دارای ۷ شهر، ۷ بخش، ۱۶ دهشتان و ۴۷۲ آبادی است، افزود: بر اساس مطالعات و یافته‌های طرح جمعیت پذیری پیش‌بینی شده برای ناحیه خوی و چایپاره ۵۵۸ هزار و ۷۴۶ نفر با نرخ رشد ۱.۳۹ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه افق طرح ناحیه شهرستان‌های خوی و چایپاره تا سال ۱۴۲۰ است، افزود: تصویب طرح ناحیه خوی و چایپاره نحوه استفاده از اراضی در زمینه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، سکونت شهری و روستایی و مناطق واقع در حریم و خارج از محدوده‌های شهری و روستایی مشخص و امکان توسعه و عمران بهتری خواهند یافت.

وی با اشاره به اینکه با تصویب این طرح شکوفایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ناحیه امکان‌پذیر خواهد بود؛ تاکید کرد: بهبود شاخص‌های توسعه و رونق اقتصادی از مسائل مورد توجه بوده که در اولویت قرار دارد.