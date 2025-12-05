به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۱۴ آذر با قضاوت سیدوحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. بازیکنان، سرمربیان و کادر فنی دو تیم از ترس این که بازنده نباشند فوتبال ضعیف و بی کیفیتی را به نمایش گذاشتند.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، میلاد سرلک، سروش رفیعی (کارت زرد)، اوستون اورونوف، محمد عمری (۷۶ بیفوما)، امید عالیشاه (۶۷ فرشاد احمدزاده) و علی علیپور.

ترکیب استقلال:

‌آدان، آشورماتوف، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی نیا، سعید سحرخیزان، منیر الحدادی (۷۰ اسماعیل قلی زاده)، سامان فلاح، اندونگ، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و حسین گودرزی.

دربی دور از پایتخت با زمین خراب

چهارمین دیدار خارج از پایتخت استقلال و پرسپولیس در شرایطی به میزبانی ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که کیفیت زمین این ورزشگاه تعریفی نداشت و اکثر نقاط آن زرد و بی کیفیت بود.

پرسپولیس میدان را از استقلال گرفت

سرخپوشان تهران که میزبان این دیدار بودند دقایق ابتدایی را با آرامش بیشتری دنبال کردند و این استقلال بود که سعی کرد با فرارهای یاسر آسانی دروازه پیام نیازمند را تهدید کند در بعد از چند دقیقه پرسپولیس توسط اورنوف صاحب یک موقعیت خوب شد که آدان ضربه زمینی او را مهار کرد.

افت عجیب بازی

بعد از ۱۰ دقیقه ابتدایی که بازی کمی پرسرعت و مهیج دنبال شد، بازی با افت عجیبی مواجه شد و تا دقیقه ۲۵ تماشاگران و علاقمندان صحنه خاصی را مشاهده نکردند تا این که در دقیقه ۲۵ پیام نیازمند در دو صحنه توپ استقلالی‌ها را برگرداند که دومین آنها ضربه زمینی کوشکی از داخل محوطه جریمه بود که دروازه بان پرسپولیس آن را مهار کرد.

ترس از گل خوردن نزد دو تیم

هر چند انتظار می‌رفت با گذشت دقایقی از بازی شرایط فنی دو تیم بهتر شود و فوتبال زیباتری را از سوی سرخابی‌ها شاهد باشیم اما ترس از خوردن گل اول بازیکنان دو تیم را وادار به بازی رو به عقب و پاس‌های در عرض پرتعداد کند. همین امر باعث شد دقایق میانی نیمه اول فوتبال کم رمقی را شاهد باشیم. شاید مهمترین صحنه بازی تا دقیقه ۳۷ شوت یاسر آسانی بود که از کنار تیر عمودی دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

تساوی نیمه اول با نمایش ضعیف

با وجود این که انتظار می‌رفت دو تیم در نیمه اول فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند اما بجز برخی لحظات کوتاه، توپ در سایر دقایق بی هدف در مرکز زمین بین بازیکنان رد و بدل می‌شد و موقعیت خاصی روی دروازه‌ها شکل نگرفت. با روند نیمه اول به نظر می‌رسید کادر فنی دو تیم به دنبال گرفتن یک امتیاز این بازی هستند.

شروع بهتر استقلال در نیمه دوم

شاگردان ریکاردو ساپینتو نیمه دوم را بهتر از رقیب خود آغاز کردند و در همان دقایق ابتدایی دو بار دروازه پیام نیازمند را با خطر جدی مواجه کردند که در دقیقه ۵۱ نیازمند مانع از گلزنی استقلال شد و توپ سعید سحراخیزان را دفع کرد. در ادامه بازهم استقلال صاحب موقعیت شد اما توپ ارسالی صالح حردانی به کوشکی نرسید.

نمایش ضعیف دو تیم

شروع امیدوارکننده استقلال در نیمه دوم علاقمندان به فوتبال را خوش بین کرد که یک نیمه جذاب و پرموقعیت را تماشا کنند اما بعد از چند دقیقه ابتدایی دو تیم نمایش ضعیفی داشتند و نتوانستند فوتبال زیبایی را به نمایش بگذارند و توپ در رفت و برگشت بود و اشتباهات بازیکنان در حفظ توپ از کیفیت بازی کم کرد.

ستاره‌ها هم کم فروغ بودند

با وجود این که انتظار می‌رفت بازیکنان تأثیرگذاری چون یاسر آسانی، منیرالحدادی و اورنوف و علیپور هیجان این بازی را بالا ببرند و روی کیفیت بازی تأثیر مثبت بگذارند اما این بازیکنان هم نمایش ضعیفی داشتند و نتوانستند روند کند تیم‌ها را بهتر کنند. منیرالحدادی که به عنوان غافلگیری آبی‌ها در ترکیب اصلی قرار گرفته بود نتوانستند در هیچ موقعیتی تأثیرگذار باشد و اواسط نیمه دوم تعویض شد.

موقعیت سوزی سرخپوشان

در دقیقه ۸۵ این دیدار پرسپولیس در میانه زمین صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که کار گروهی آنها درون محوطه جریمه توپ را به بیفوما رساند که این بازیکن با ضربه‌ای محکم دروازه استقلال را نشانه گرفت اما توپ او با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت. این یکی از بهترین موقعیت‌های پرسپولیس در نیمه دوم بود که ثمری برای آنها نداشت.

یک امتیاز برای ترسوها

با این تساوی استقلال با ۲۰ امتیاز و یک بازی کمتر همچنان صدر جدول را در اختیار خود قرار داد و پرسپولیس با ۱۲ بازی و کسب ۱۹ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.