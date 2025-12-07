رفیعی دیدار با پیکان را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان به شرح زیر است:

* سروش رفیعی ۴ اخطاره پرسپولیس

* سیدمهدی رحمتی سرمربی کارت قرمز، محمد آقاجانپور خیبر خرم آباد

* محمد مرتضوی کارت قرمز ذوب آهن اصفهان

دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ آذر) برگزار می‌شود.

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفاً به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.