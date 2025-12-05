به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به اقتصاد کشور، تاکید کرد: یکی از مهمترین آسیب‌هایی که در دهه کشورمان بر وارد شد، شرطی کردن اقتصاد به اراده بیگانگان است، بیان کرد: برخی مسئولان چشم امید مذاکره و لبخند به طرف‌های غربی دوخته و کشور را در بلاتکلیفی نگه داشتند که این کار اشتباه است.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان و افراد هستند که هنوز هم در حال بازی‌های سیاسی هستند و از سال ۹۹ تا به امروز کشور را در بلاتکلیفی محض فرو برده اند، تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد تکیه ما بر خودمان است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه ما باید بر زانوان خودمان دست بگذاریم و بلند شویم، گفت: باید بر مردم و ظرفیت‌های داخل کشورمان و همچنین جوانان مؤمن و متدین است اما هنوز برخی به دنبال مذاکره هستند.

عزیزی با بیان اینکه چند بار باید از مذاکره ضربه بخوریم تا این افراد متوجه شوند، تاکید کرد: برخی از داخلی‌های خود فروخته هم هستند که حرف‌هایی را می‌زند و سبب شکاف اجتماعی می‌شود لذا از دستگاه قضائی می‌خواهیم با این افراد مبارزه کنند.

وی با بیان اینکه این انسجام و وحدت ملی که در کشورمان ایجاد شده با این بیانات در حال تخریب است، افزود: باید در برابر این افراد ایستاد زیرا اینها کشورمان را معطل کرده اند لذا باید امروز به جوانان نخبه خودمان بها داد.

امام جمعه میامی به مسئله بنزین هم اشاره کرد و افزود: پیامدهای اقتصادی بنزین بسیار اهمیت دارد چرا که شکاف بین قیمت واقعی بنزین و قیمتی که مصرف کننده پرداخت می‌کند به بیش از ۲۰ برابر رسیده است.

عزیزی با بیان اینکه یارانه پنهان عظیمی از قبل بنزین در کشورمان ایجاد شده است، افزود: این همان یارانه‌ای است که بخش بزرگی از آن نه به اقشار کم برخوردار بلکه به مشترکان پرمصرف، خودروهای فرسوده و افرادی که چندین خودرو دارند پرداخت می‌شود و حتی سر از مرزها برای قاچاق در می‌آورد.

وی با بیان اینکه این مسئله هم فشار زیادی بر دولت ایجاد می‌کند و هم تغییر در رفتار مصرف را شاهد هستیم، افزود: اصلاح قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر است، اما قبل از هر تصمیمی باید معیشت مردم تقویت شود. حقوق کارمند و کارگر با شرایط امروز زندگی هماهنگ نیست. اگر سطح درآمدها اصلاح نشود، هرگونه افزایش قیمت می‌تواند جامعه را دچار تنش کند.

امام جمعه میامی ادامه داد: هنوز دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نگرفته، اما برخی کالاها بدون هیچ منطقی گران شده‌اند. این رفتار غلط و غیرقابل قبول است و مردم را دچار نگرانی می‌کند. کسی حق ندارد قبل از هر تصمیم رسمی، بازار را ملتهب کند.