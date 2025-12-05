به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و وحدت ملی، آن را مهم‌ترین سرمایه ملت ایران در عبور از بحران‌ها دانست و گفت: انسجام ملی به هیچ قیمتی نباید خدشه‌دار شود، چراکه این همدلی و یک‌صدایی، زمینه‌ساز عزت، پیشرفت و پیروزی ملت ایران است.

وی با بیان اینکه اتکای مردم به خداوند متعال همواره بزرگ‌ترین پشتوانه کشور بوده است، افزود: ملت ایران به فضل الهی و با تکیه بر ایمان خود، دشمنان را در همه میدان‌ها ناکام خواهد گذاشت.

امام جمعه بهاباد در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، نسبت به نوسانات شدید قیمت‌ها و گرانی کالاهای اساسی انتقاد کرد و گفت: امروز فشار اصلی گرانی‌ها بر دوش اقشار ضعیف و طبقه متوسط جامعه است و این وضعیت نیازمند نظارت جدی، مدیریت دقیق بازار و مقابله قاطع با رهاشدگی در حوزه توزیع و قیمت‌هاست.

وی بیان کرد: مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی باید با هماهنگی کامل وارد میدان شوند و اجازه ندهند مشکلات معیشتی بیش از این مردم را تحت فشار قرار دهد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی همچنین اجرای دقیق و عادلانه کالابرگ الکترونیکی و مدیریت هوشمند مصرف سوخت را از راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر مردم دانست.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات اخیر منطقه و نشست ائمه جمعه کشور، نقش بی‌بدیل مقام معظم رهبری در مدیریت میدان نبرد و عبور کشور از حوادث اخیر را برجسته دانست و گفت: بازدارندگی موشکی، توان اطلاعاتی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران موجب شد دشمن علی‌رغم همه حمایت‌های خارجی شکست سختی را متحمل شود.

امام جمعه بهاباد وحدت مثال‌زدنی مردم در جریان حوادث اخیر را مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران دانست و افزود: برخلاف تصور دشمن که به دنبال ایجاد آشوب و چنددستگی در داخل کشور بود، ملت ایران با بصیرت، احزاب، گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه با یک‌صدایی در دفاع از کشور ایستادند و همین انسجام ملی دشمن را زمین‌گیر کرد.

وی تأکید کرد: اگر این وحدت حفظ شود، ملت ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی نیز پیروز خواهد بود

امام جمعه بهاباد با اشاره به برخی کمبودهای خدماتی و زیرساختی در شهرستان، به‌ویژه در حوزه درمان، و خدمات فوری پزشکی، این وضعیت را شایسته مردم منطقه ندانست و تأکید کرد: وقوع مواردی مانند زایمان در آمبولانس و کمبود امکانات درمانی قابل قبول نیست و باید به‌صورت جدی برای رفع آن اقدام شود.

وی از مسئولان استانی و مجموعه‌های اقتصادی فعال در منطقه خواست در کنار نقش اقتصادی خود، به تعهدات اجتماعی نیز عمل کرده و در حل مشکلات مردم همکاری مؤثر داشته باشند.

امام جمعه بهاباد همچنین بر ضرورت همکاری دوطرفه بین مردم، مسئولان و مجموعه‌های اقتصادی برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرستان تأکید کرد..