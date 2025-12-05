به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج، ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن را فرصتی برای بازخوانی جایگاه تربیتی و معنوی این بانوی بزرگ اسلام دانست و اظهار کرد: در روایتهای اهلبیت (ع) حضرت زهرا (س) مربی انسانها معرفیشده است چراکه ایشان انسان را از درون میسازد؛ ساختی مبتنی بر ایمان، معرفت و کرامت که قدرت واقعی را ایجاد میکند.
وی با اشاره به اهمیت «قدرت درونی» در مواجهه با دشواریها، افزود: قدرت از پول، مقام یا زور حاصل نمیشود؛ اگر درون انسان خالی باشد با کوچکترین فشار متلاشی میشود اما تربیت دینی با پیوند به خدا و اخلاق الهی فرد را درونی و واقعی قدرتمند میکند.
جنگ نرم امروز ادامه همان تکنیکهای تخریب روح است
امامجمعه کرج در ادامه با ذکر نمونهای تاریخی از جنگ کره و روشهای روانفرسای دشمن برای تخریب امید و عزتنفس زندانیان، گفت: امروز همان روشها با ابزار رسانه و فضای مجازی علیه ملتها ازجمله ملت ما اجرا میشود.
حسینی همدانی در ادامه بابیان اینکه تخریب امید یعنی ایجاد گسست اجتماعی و تضعیف کرامت انسان، تأکید کرد: فقط کسانی در آن شرایط زنده ماندند که از درون قدرتمند بودند و این همان چیزی است که تربیت فاطمی برای ما میسازد.
حجاب؛ بخشی از ساخت درونی قدرت
وی با تأکید بر اینکه بخشی از مسئله حجاب ریشه در ضعف قدرت درونی دارد، گفت: برخی دختران و زنان تحتفشار تمسخر و طرد عدهای، توان مقاومت لازم را نداشتهاند؛ بنابراین باید باتربیت فاطمی، روحیه و اراده را تقویت کرد تا در برابر هجمهها بایستند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز افزود: امروز دختران و بانوان محجبهای که از درون قویاند، بیهراس از طعنه و تمسخر در جامعه حضور دارند و این همان قدرتی است که الگوی فاطمی به آنان داده است.
نماز؛ مهمترین عامل استحکام درونی
حسینی همدانی نماز را ستون استواری روح انسان دانست و بیان کرد: امام علی (ع) فرمود تمام امور زندگی تابع نماز است و نماز انسان را از هیجانزدگی و ناپایداری دور و متعادل میکند لذا حضرت زهرا (س) آنقدر به نماز اهتمام داشتند که پاهایشان ورم میکرد.
وی با گرامیداشت ۱۶ آذر، گفت: دانشجویان مؤذن جامعه و بازوی قدرتمند انقلاباند و نباید اجازه دهند کوچکترین پیام ضعف به دشمن مخابره شود لذا جنبش دانشجویی از ابتدای شکلگیری هویت استکبارستیز داشته و باید این مسیر را با ارتباط قویتر با ولی جامعه ادامه دهد.
خطیب جمعه کرج با اشاره به ۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر، اظهار کرد: این عنوان امروز بهشدت بیاعتبار شده است؛ زیرا همان کسانی که به اسم حقوق بشر وارد کشورها میشوند، نسلکشی میکنند لذا اگر کسی میخواهد حقوق بشر واقعی را ببیند باید به غزه، لبنان، سوریه، عراق و افغانستان نگاه کند.
حسینی همدانی در خاتمه همچنین از برگزاری مجدد «اجتماع جشنواره بانوان فاطمی» پس از چند سال وقفه خبر داد و گفت: هفته آینده بانوان بصیر و آگاه البرزی با برنامههای متنوع در این اجتماع بزرگ حضور خواهند یافت؛ حضور اجتماعی بانوان خود تقویتکننده روحیه و عامل ایجاد قدرت درونی است.
نظر شما