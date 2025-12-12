به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه دوم نماز جمعه شهرستان بهاباد، ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات و گناهان، و با بیان اینکه بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، یکی از محورهای مهم زندگی امروز، توجه به جبههی فرهنگی و رسانهای است اظهار داشت: یکی از مهمترین و بزرگترین پایگاههای اثرگذار فرهنگی در کشور، پایگاههای مقاومت و بسیج هستند.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: همیشه دفاع صرف کافی نیست؛ باید نقاط ضعف دشمن را شناسایی و از همان مسیر ضربه وارد کرد، افزود: دشمن با همهی قدرت نظامی و رسانهای خود وارد میدان شد، اما نتیجه چه شد؟ با وجود حمایت همهجانبه قدرتهای جهانی، صهیونیستها شکست خوردند.
حجتالاسلام ابراهیمی بیان کرد: امروز دنیا شاهد است که با وجود تمام تهدیدها، جمهوری اسلامی ایران حتی از تمام ظرفیت نظامی خود استفاده نکرد، اما همان مقدار اقدام، دشمن را به عقبنشینی واداشت. این نشاندهنده قدرت واقعی جبههی مقاومت است.
وی با بیان اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها اثبات شده است، افزود: با وجود همه سرمایهگذاریهای دشمنان در منطقه، هیچیک از اهداف آنها محقق نشده و شکستهای پیدرپی آنان، آیندهی تاریک رژیم صهیونیستی را رقم زده است.
وی به بیستوهفتم آذرماه، سالروز گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و ضمن گرامیداشت این روز گفت: نکتهی مهم دیگر، وحدت حوزه و دانشگاه است. این وحدت، یکی از نیازهای اساسی نظام اسلامی است و نباید به شعار محدود شود. با برگزاری نشستهای مشترک، گفتوگوهای علمی و همافزایی فکری میتوان آیندهی کشور و شهرمان را تضمین کرد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه مهمترین عامل وحدت حوزه و دانشگاه، رویکرد توحیدی نظام است، افزود: وحدت حوزه و دانشگاه سبب پیشرفت کشور و در مقابل، سبب شکست دشمن خواهد شد و این یک واقعیت است.
امام جمعه بهاباد در ادامه به موضوع ورزش شهرستان پرداخت و با اشاره به برخی کمبودهای جزئی در اماکن ورزشی، اظهار داشت: با هزینهای اندک میتوان نواقصی مانند سیستمهای گرمایشی سالنها را اصلاح کرد. انتظار میرود مسئولان با همت و اولویتبندی مناسب، این مشکلات را برطرف کنند تا زمینهی رشد ورزش و فعالیت جوانان فراهم شود.
وی افزود: از مسئولان محترم نیز انتظار میرود با همت بیشتر، بهویژه در حوزههایی مانند ورزش، جوانان و زیرساختها، ورود جدیتری داشته باشند. بسیاری از مشکلات با مدیریت درست و هزینههای نهچندان سنگین قابل حل است. کمبودهای جزئی را میتوان با اراده و همکاری برطرف کرد.
امام جمعه بهاباد همچنین به بیستوششم آذر، روز ملی حملونقل و رانندگان اشاره کرد و با یادآوری نقشآفرینی تاریخی کامیونداران در سال ۱۳۶۱ و انتقال سریع کالاهای اساسی به دستور امام خمینی (ره)، از زحمات این قشر زحمتکش قدردانی کرد و افزود: رانندگان و فعالان حوزه حملونقل همواره در مقاطع حساس کشور نقشآفرین بودهاند و مسئولان باید به مشکلات این صنف که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارند، توجه ویژه داشته باشند.
ابراهیمی همچنین ضمن تبریک این روز به رانندگان و کامیونداران شهرستان بهاباد، از اقدام جهادی کامیونداران شهرستان برای مشارکت در ساخت جاده بهاباد به آسفیچ قدردانی کرد.
حجتالاسلام ابراهیمی سپس با اشاره به اهمیت ادبیات و فرهنگ مقاومت، نقش مداحان را در انتقال پیامهای صحیح و اثرگذار بسیار مهم دانست و گفت: دشمن امروز با جنگ رسانهای، ذهن نسل جوان را هدف گرفته است. باید فعالانه به نقاط ضعف دشمن پرداخت و در عرصه روایتگری پیشدستانه عمل کرد.
وی ادامه داد: یک مداح با بیان اشعار مناسب، یک مداح با بیان یک صوت درست و مناسب، میتواند بیشترین اثر را در مخاطب داشته باشد و در سطح جامعه اثرگذار باشد؛ خصوصاً در این حوزه که از کشور خودمان شروع شده و تا تمام ممالک اسلامی و دنیا ادامه دارد.
