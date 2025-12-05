مرغداران نگران تأمین نهاده نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: طبق دستور رئیسجمهور و مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد، از ابتدای آذرماه، تمام نهادههای وارداتی با ارز دولتی، بهصورت متمرکز از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور ترخیص و توزیع میشود. هدف ما ایجاد ثبات، شفافیت و حذف نوسانات کاذب بازار است.
وی با اشاره به استقبال واردکنندگان از این طرح، افزود: همکاری خوب بخش خصوصی باعث شد فرآیند تحویلگیری نهادهها در مبادی ورودی مانند بندر امام خمینی (ره) با سرعت آغاز شود و هماکنون محمولهها در حال بارگیری و ارسال به استانها هستند.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رفع نگرانی تولیدکنندگان تصریح کرد: به مرغداران، دامداران و همه ذینفعان صنعت تأکید میکنم که با این سازوکار جدید، توزیع نهادهها منظم، قابل پیشبینی و عادلانه خواهد بود. سیستم پرداخت سریع به واردکنندگان (٩٠ درصد پس از تحویل) نیز تضمین میکند که زنجیره تأمین با روانی کامل کار کند.
وی اظهار کرد: این شرکت بر تمام مراحل ترخیص، نگهداری و توزیع نهادهها نظارت مستقیم دارد تا نیاز تولیدکنندگان بهموقع و بدون ایجاد وقفه تأمین شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در پایان گفت: ما متعهد به پشتیبانی پایدار از صنعت دام و طیور کشور هستیم.
