تهدید اثربخشی تمهیدات ارزی دولت برای آرامش بازار نهاده

یادداشت مهمان، مهدی ناظری؛ در چند ماه گذشته مسئولان و فعالان تجاری حوزه نهاده، به اتفاق مشکلات ارزی را متهم ردیف اول بحران نهادههای دامی معرفی کردهاند و بر این اساس اوایل آبان ماه سال جاری تخصیص ۴۵۰ میلیون دلار از بیش از ۲ میلیارد بدهی ارزی تجار جهت برونرفت از این چالش و تأمین حداکثری و فوری ارز، عملیاتی شد؛ اما اکنون صفهای طولانی پشت درهای شرکت بازرگانی نفت (نیکو) میتواند تهدیدی جدی بر تداوم فعالیت تجار و مهمتر از آن ایجاد ثبات در بازار نهاده تلقی شود.
این در حالی است که بسیاری از تجار، بابت تخصیص ارز کوتاژهای مرتبط با دی تا اسفند ماه سال گذشته، دو ماه است که ریال خود را تحویل بانک مرکزی کردهاند، اما همچنان علیرغم پیگیریهای شرکتی و تشکلی، یا با در بسته و عدم پاسخگویی در بانک مرکزی و شرکت نیکو مواجه میشوند و یا بدون دریافت پاسخی مشخص، دعوت به صبر و شکیبایی میشوند.
در این شرایط بعضاً فعالان بازار نهاده با اعلام اینکه دستور پرداخت برخی ارزهای خریداری شده حتی از سوی بانک مرکزی به شرکت نیکو ارسال هم نشده است، امور تجاری خود را در هالهای از ابهام و با نگرانی و بلاتکلیفی دنبال میکنند و نسبت به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه گله مند هستند. به خصوص آنکه تجار نهادههای دامی در پی تخصیص و خرید ارز از سه ماه گذشته، اقدام به خرید بارهای جدید هم راستا با سیاست عرضه حداکثری نهاده نکردهاند که با عدم انتقال ارز در این شرایط، فرایند تأمین دچار مشکل میشود.
بر این اساس هر چند محدودیتهای موجود از جمله مشکلات فروش نفت و چالشهای بازگشت ارز آن به کشور مشکل مزمن این روزهای تجارت کشور است؛ اما به نظر میرسد تا زمانی که ۳ ضلع اصلی اتاق عملیات تجهیز منابع مالی تجار، متشکل از بانک مرکزی، شرکت نیکو و وزارت جهاد کشاورزی بر اتخاذ سیاستی با هدفگذاری واحد و مبتنی بر منافع ملی و سفره مردم اجماع نکنند، مشکلی حل نخواهد شد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار در کشور باید نسبت به پیگیری و مطالبهگری از بانک مرکزی و شرکت نیکو در خصوص این وقفه بیسابقه که دخالت مستقیم در سفره و معیشت ملت خواهد داشت اقدام کند.
به یاد داشته باشیم که آرامش زنجیره ارزش تأمین نیازهای اساسی غذایی ملت از جمله گوشت، مرغ و تخممرغ از حلقه اول آن آغاز میشود و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در بازار نابسامان نهادههای دامی به وقوع پیوسته، معلول ایجاد تنش و اختلال در تأمین منابع مالی و پرداخت معوقات ارزی فعالان این حلقه بوده است.
*کارشناسان حوزه کشاورزی
