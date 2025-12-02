به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، امروز سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان حراست وزارتخانه با اشاره به اینکه بخش مهمی از فرآیند تأمین کالاهای اساسی مرتبط با همکاری بین‌دستگاهی است، اظهار کرد: ثبت سفارش نهاده بر عهده جهاد کشاورزی است، اما تأمین ارز باید در سازمان‌های دیگر انجام شود.

وی افزود: نهاده‌های دامی هم‌اکنون در بنادر شمالی و جنوبی موجود است، اما به دلیل تأمین نشدن ارز، ترخیص آن معطل مانده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ثبت سفارش نهاده‌ها بیش از نیاز انجام شد، تصریح کرد: اگر این اقدام انجام نمی‌شد، امروز با بحران بسیار بزرگ‌تری مواجه بودیم.

وی با قدردانی از همکاری وزارت اطلاعات ادامه داد: گزارش‌هایی که وزیر اطلاعات به رئیس‌جمهوری ارائه کردند بسیار راهگشا بود، اما نیاز داریم این همکاری با شدت بیشتری ادامه یابد تا بتوانیم امنیت غذایی را حفظ کنیم.

هشدار درباره بحران آب و کمبود منابع مدیریت آن

فتحی، بحران آب را تهدیدی جدی برای تولید غذا دانست و گفت: همه مسئولان از بحران آب می‌گویند، اما منابع مناسبی برای مدیریت این بحران در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است؛ بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید کشاورزی را تعطیل کنیم یا باید امکان مدیریت بحران را داشته باشیم.

وی در همین حال تاکید کرد: مدیریت مصرف آب نیازمند فعالیت‌های نرم‌افزاری مانند تحقیقات، اصلاح ارقام مقاوم به خشکی و اقدامات سخت‌افزاری نظیر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای این بخش گفت: برای بخش آب و خاک در سال جاری ۱۷۵ همت منابع اعتباری پیش‌بینی شده بود، اما حتی ۴ همت آن هم محقق نشده است.

وی خواستار حمایت وزارت اطلاعات و سایر نهادها از جهاد کشاورزی در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور شد.