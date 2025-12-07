  1. اقتصاد
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

ذرت خریداری‌ شده به زودی در مرغداری‌ها توزیع می‌شود

عملیات بارگیری ذرت خریداری‌شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از شب گذشته در بندر امام خمینی(ره) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بدوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان اعلام کرد: از دوازدهم آذر ماه، عملیات بارگیری ذرت خریداری شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از مبادی بندر امام خمینی (ره) آغاز شده است.

وی افزود: این محموله‌ها با هدف تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استان‌ها ارسال می‌شوند تا بخشی از نیاز زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور به‌صورت مستمر و مطمئن تأمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود نهاده دامی سبب شده تا در چند ماه گذشته بازار گوشت مرغ و تخم مرغ نوسان بسیاری داشته باشد. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۱۳۵.۷۰۰ تا ۱۴۸,۰۰۰ تومان متغیر بوده و این قیمت برای هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ به وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم بین ۱۸۰۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان است.

