به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بدوی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان اعلام کرد: از دوازدهم آذر ماه، عملیات بارگیری ذرت خریداری شده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور از مبادی بندر امام خمینی (ره) آغاز شده است.

وی افزود: این محموله‌ها با هدف تأمین پایدار نهاده‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استان‌ها ارسال می‌شوند تا بخشی از نیاز زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور به‌صورت مستمر و مطمئن تأمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود نهاده دامی سبب شده تا در چند ماه گذشته بازار گوشت مرغ و تخم مرغ نوسان بسیاری داشته باشد. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۱۳۵.۷۰۰ تا ۱۴۸,۰۰۰ تومان متغیر بوده و این قیمت برای هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ به وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم بین ۱۸۰۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان است.