به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نهمین نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهی گیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در محل نمایشگاه دائمی تهران در حال برگزاری است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این نمایشگاه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین ارز نهاده‌های دامی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری تأمین ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی است و به زودی چالش دامداران رفع می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره انباشت شدن نهاده‌های دامی در بنادر کشور به دلیل عدم تخصیص ارز مورد نیاز، عنوان کرد: تأمین ارز در حال انجام است و نهاده‌ها در حال ترخیص بوده و به زودی تمام نهاده‌ها از بنادر کشور خارج و در بازار توزیع می‌شوند.