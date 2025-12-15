عرضه نهاده دامی منجر به فروکش عطش بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ وزیر جهاد کشاورزی با حضور در بندر امام خمینی خوزستان از تسهیل ترخیص کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های دامی خبر داد.

در نیمه نخست سال، عدم واردات خوراک دام با توجه به نیاز بازار منجر به کمبود این محصولات و افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار شد. به طوری که هفته گذشته حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به خبرنگار مهر عنوان کرده بود، خوراک طیور نه در بازارگاه است و نه در بازار آزاد. این امر سبب شده تا ذرت با قیمت مصوب ۱۱.۳۰۰ تومان به ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان برسد؛ البته اگر پیدا شود. یا در بازار سویا هر کیلو گرم سویا با نرخ مصوب ۲۰.۹۰۰ تومان به ۷۵ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شود اما حتی با این قیمت هم مرغدار پیدا نمی‌کند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت ترخیص نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی اعلام کرد، بالغ بر ۴ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده یا در حال ورود است. بخشی در انبارها موجود بوده و بخشی در حال ترخیص و چند کشتی هم در راه است و به زودی وارد گمرکات کشور می‌شود.

وی افزود که تمام این نهاده‌ها با قیمت مصوب و با نظارت شرکت پشتیبانی امور دام در حال توزیع استانی است و تا تأمین نیاز موجود، عرضه مستمر ادامه خواهد داشت.

در ادامه جواد آزاد، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره وضعیت تأمین نهاده در دامداری‌های کشور به خبرنگار مهر گفت: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه بازارگاه برای خرید نهاده دامی باز شد اما تا عصر دچار اختلال بود.

وی افزود: پس از رفع این اختلال دامداران صنعتی توانستند به مقدار نیازشان و با حجم بالا خرید ذرت، جو و سویا داشته باشند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دام‌پروران کشور در ادامه با بیان این که عطش نهاده دامی تا حدودی فروکش کرده است، اظهار کرد: رایزنی‌ها برای توزیع نهاده دامی در بین دامداری‌های روستایی و عشایری نیز انجام شده است و به زودی توزیع ۱۰۰ هزار تن جو برای دام‌های روستایی و عشایری نیز آغاز می‌شود.

وی درباره جزئیات تأمین این محموله یادآور شد: ۷۰ هزار تن جو از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و ۳۰ هزار تن توسط بخش خصوصی تأمین شده و مدیریت و توزیع آن برای دامداری‌های روستایی و عشایری، با ۴ اتحادیه ملی دامپروری کشور خواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در پایان گفت: سالانه کشور به ۶ میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد که در این راستا باید ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تن خوراک دام در بازارگاه عرضه و در شبکه توزیع قرار گیرد. بخشی از این نهاده با توجه به شرایط اقلیمی کشور در داخل تولید می‌شود اما بخش زیادی از این نهاده‌ها وارداتی است.