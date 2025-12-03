۴۵۱ میلیون دلار صادرات آبزیان در ۷ ماهه امسال انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس سازمان شیلات کشور در محل نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.

حمزه رستم پور، رئیس سازمان شیلات کشور در این نشست گفت: توسعه دریامحور در حوزه شیلات برای امنیت غذایی در کنار اشتغالزایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۸۵ هزار اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم مربوط به بخش شیلات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۹۹ درصد فعالیت در حوزه شیلات از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود، عنوان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روز صیادان در دریا در حال صید بودند. همچنین آبزی پروران نیز در حال ذخیره‌سازی محصولات در مزرعه خود بودند.

نوروزی با بیان اینکه در نیمه دوم مرداد برای تأمین ذخایر در حوزه آبزیان صید زودتر آغاز شد، اعلام کرد: صیادان در آب‌های فرامرزی امسال رکورد زدند و برخی شناورهای کشور در این آب‌های دور تا ۱۶۰ تن صید داشتند که پیش از این بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ تن بود.

این مسئول دولتی با تأکید بر توسعه تولید در نقطه صفر مرزی عنوان کرد: این توسعه در حال انجام است که جز پدافند غیرعامل است.

وی افزود: فعالیت بخش غیردولتی در حوزه شیلات پشتوانه امنیت غذایی و توسعه اقتصاد دریامحور و اهداف اقتصاد مقاومتی است که خوب کار می‌کند.

وی با اشاره به زنان صیاد در جزیره هنگام، ادامه داد: در این جزیره جامعه صیادان از زنان داریم که در حوزه گردشگری هم فعالیت دارند. این جامعه در حال تولید میگو چه برای مصرف داخل و چه در امر صادرات هستند.

نوروزی درباره پرورش ماهی در قفس هم گفت: پرورش ماهی در دریا یکی از موضوع‌های در حال پیگیری سازمان شیلات است اما متأسفانه خیلی از این ظرفیت استفاده نشده زیرا بیشتر روی زیرساخت‌ها کار شده است.

وی با بیان اینکه در پرورش ماهی در دریا همه جوانب دیده نشده است، اظهار کرد: در این حوزه تأمین بچه ماهی یکی از چالش‌ها بود که بیشتر وارداتی بود. کشور ۴ مرکز تکثیر ماهی دارد که ۶ مرکز جدید امسال به این آمار اضافه می‌شود تا چالش این بخش رفع شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال تولید ماهی در قفس به ۱۰ هزار تن برسد، ادامه داد: امیدواریم امسال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش تولید در دریا داشته باشیم.

وی درباره صادرات هم گفت: در ۷ ماهه امسال صادرات آبزیان به ارزش ۴۵۱ میلیون دلار بود که به طور قطع در چند ماه پایان سال افزایش پیدا می‌کند زیرا بیشتر فعالیت این بخش بیشتر در نیمه دوم سال است.

وی یادآور شد: ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید میگو کشور به کشورهای همسایه اروپا صادر می‌شود،

رئیس سازمان شیلات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامه این سازمان برای ارزان‌سازی محصولات دریایی و افزایش آن در سبد غذایی خانوار ایرانی، گفت: زمانی برای استفاده مردم از محصولات شیلات و دریا باید تبلیغ می‌شد اما امروز از این مسئله عبور کرده‌ایم و مردم امروز ماهی را به عنوان یک غذای سالم پذیرفته‌اند. تولید باید افزایش پیدا کند ضمن این که صادرات هم برای کشور امتیاز است.

وی تصریح کرد: این ارز برای تأمین نهاده و دارو استفاده می‌شود، در نتیجه امری ضروری است.

افزایش تولید و کاهش قیمت محصولات آبزی کشور

رئیس سازمان شیلات کشور در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگار مهر به تنوع قیمتی محصولات شیلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت انواع ماهی در بازار از هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان به بالا است؛ ضمن این که هزینه‌های تولید را نباید فراموش کرد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ماهیانی چون کیلکا، ساردین و… پروتئین بالایی نسبت به گوشت مرغ دارند. به این مجموعه باید ماهیان گرمابی را هم اضافه کرد.

وی یادآور شد: هر چه تولید افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می‌یابد در این خصوص ارزش غذایی هم باید دیده شود.

نوروزی توضیح داد: ما باید بتوانیم با فرآوری محصولات آبزی قیمت‌ها را کاهش و مصرف آن را در کشور افزایش دهیم در حالی که فعلاً ۲۰ درصد محصولات در صنایع تبدیلی فرآوری می‌شوند.

ظرفیت تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از طریق صادرات محصولات شیلاتی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه نشست اظهار کرد: در کشور بر اقتصاد دریامحور تاکید شده و دولت چهاردهم نیز این مسئله را پی گیری می‌کند. در حوزه شیلات امسال بخش خصوصی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آورده داشته است. اینن عدد سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت بود.

وی گفت: در برخی استان‌های سرمایه‌گذارانی هستند که ۱۰ هزار میلیارد تومان در تولید آبزیان سرمایه گذاری هم داشته اند.

وی با اشاره به ظرفیت شیلات کشور، ادامه داد: سال گذشته ۷۰۰ میلیون دلار ارزش محصولات صادراتی شیلاتی ایران بود. اگر الزامات فراهم شود و حمایت‌ها از بخش شیلات صورت بگیرد دور از انتظار نیست که در حداکثر در دو برنامه آینده ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور ما که در حال حاضر حدود ۸ میلیارد یورو است توسط حوزه شیلات قابل تأمین است.

این مسئول دولتی با تأکید بر این موضوع تصریح کرد: می‌طلبد در این راستا بیش از این دستگاه‌های دولتی کمک کنند.