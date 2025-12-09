  1. اقتصاد
نامه سرگشاده اتحادیه کارخانجات خوراک به وزیر جهاد کشاورزی

اتحادیه کارخانجات خوراک دام طی نامه سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به عدم توزیع نهاده دامی در واحدهای صنعتی و تولیدی گلایه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه کارخانجات خوراک دام طی نامه سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به عدم توزیع نهاده دامی در واحدهای صنعتی و تولیدی گلایه کردند.

در این نامه آمده؛

آقای وزیر سوال اینجاست، چگونه ممکن است نهاده‌ای که قرار بود «مستمر و منظم» به واحدهای تولیدی تخصیص یابد، دو ماه به‌طور کامل متوقف شود و هیچ مقام مسئولی در وزارتخانه، حداقل توضیح رسمی ارائه نکند؟

در تمام این مدت، اتحادیه کارخانجات خوراک دام نه تنها پاسخ روشنی دریافت نکرده، بلکه با جملات کلی، ارجاعات بی‌نتیجه و وعده‌های تکراری مواجه شده است؛ گویی وزارتخانه ترجیح داده مشکلات، خودبه‌خود و بدون تصمیم‌گیری حل شوند.

