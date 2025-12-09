نامه سرگشاده اتحادیه کارخانجات خوراک به وزیر جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه کارخانجات خوراک دام طی نامه سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به عدم توزیع نهاده دامی در واحدهای صنعتی و تولیدی گلایه کردند.

در این نامه آمده؛

آقای وزیر سوال اینجاست، چگونه ممکن است نهاده‌ای که قرار بود «مستمر و منظم» به واحدهای تولیدی تخصیص یابد، دو ماه به‌طور کامل متوقف شود و هیچ مقام مسئولی در وزارتخانه، حداقل توضیح رسمی ارائه نکند؟

در تمام این مدت، اتحادیه کارخانجات خوراک دام نه تنها پاسخ روشنی دریافت نکرده، بلکه با جملات کلی، ارجاعات بی‌نتیجه و وعده‌های تکراری مواجه شده است؛ گویی وزارتخانه ترجیح داده مشکلات، خودبه‌خود و بدون تصمیم‌گیری حل شوند.



