  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

جمالی‌نژاد: ثبات بازار خط قرمز ماست؛ آغاز موج جدید بازرسی‌ها از فردا

جمالی‌نژاد: ثبات بازار خط قرمز ماست؛ آغاز موج جدید بازرسی‌ها از فردا

اصفهان- استاندار اصفهان گفت: برای ما آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم مرز غیرقابل‌عبور است و از شنبه بازرسی‌های گسترده و عملیاتی برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با هرگونه اجحاف آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر جمعه در حاشیه نشست شورای تنظیم بازار استان، با اشاره به مجموعه اقدامات دولت برای مهار نوسانات قیمتی، اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر رصد و پایش پیوسته‌ای بر بازار در سطح ملی و استانی انجام شده تا فشار اقتصادی بر خانوارها به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت نخست مدیریت استان، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف در تأمین کالاهای اساسی است، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، از حوزه اقتصادی استانداری تا سازمان‌های تخصصی، به‌طور هماهنگ در حال اقدام هستند تا اجازه داده نشود در بخش‌هایی همچون مسکن، برق و محصولات خوراکی اجحافی رخ دهد.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای تنظیم بازار گفت: در این نشست وضعیت موجود به‌صورت مجدد بررسی شد و تصمیم گرفته شد از شنبه همین هفته دور تازه‌ای از بازرسی‌های عملیاتی و نظارتی با رویکرد جدی‌تر آغاز شود.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به تعطیلی برخی روزهای هفته جاری به دلیل شیوع آنفولانزا در استان تصریح کرد: وضعیت اصفهان تحت کنترل است و مجموعه مدیریت استان با آمادگی کامل در حال اجرای برنامه‌های همزمان برای حفظ سلامت شهروندان و ثبات بازار است.

کد خبر 6678829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مثل رژیم گرفتن آدم ها ازشنبه شروع میکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها