به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر جمعه در حاشیه نشست شورای تنظیم بازار استان، با اشاره به مجموعه اقدامات دولت برای مهار نوسانات قیمتی، اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر رصد و پایش پیوسته‌ای بر بازار در سطح ملی و استانی انجام شده تا فشار اقتصادی بر خانوارها به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت نخست مدیریت استان، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از هرگونه تخلف در تأمین کالاهای اساسی است، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، از حوزه اقتصادی استانداری تا سازمان‌های تخصصی، به‌طور هماهنگ در حال اقدام هستند تا اجازه داده نشود در بخش‌هایی همچون مسکن، برق و محصولات خوراکی اجحافی رخ دهد.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای تنظیم بازار گفت: در این نشست وضعیت موجود به‌صورت مجدد بررسی شد و تصمیم گرفته شد از شنبه همین هفته دور تازه‌ای از بازرسی‌های عملیاتی و نظارتی با رویکرد جدی‌تر آغاز شود.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به تعطیلی برخی روزهای هفته جاری به دلیل شیوع آنفولانزا در استان تصریح کرد: وضعیت اصفهان تحت کنترل است و مجموعه مدیریت استان با آمادگی کامل در حال اجرای برنامه‌های همزمان برای حفظ سلامت شهروندان و ثبات بازار است.