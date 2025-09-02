به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر سه‌شنبه در نشست شورای اجتماعی استان اصفهان که با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و مسئولان استانی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تقویت استقلال و هویت‌بخشی به سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی کلیدی اظهار کرد: اصفهان شهری با ظرفیت‌های برجسته در زمینه‌های علمی، دانشگاهی، گردشگری، فرهنگی، هنری و ورزشی است و به شهر خلاق" و "شهر جوانی" در معماری، آثار تاریخی، کانون‌های فرهنگی و یادمان شهدا شناخته می‌شود.

وی همچنین به مشکلات استان از جمله نرخ بیکاری، کمبود آب، آلودگی هوا و خاک اشاره کرد و گفت: کمبود فضاهای هنری، موزه‌ها، مراکز پژوهش‌های فرهنگی و توزیع ناعادلانه خدمات در روستاها و شهرهای کوچک از دیگر چالش‌های استان است.

استاندار اصفهان با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت استان از نگاه امنیتی به اجتماعی، به مدیریت موفق بحران آب در سال گذشته با همکاری گروه‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای جلوگیری از موازی‌کاری، اولویت‌بندی برنامه‌های اجتماعی بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه و تدوین شاخص‌های ترکیبی برای ارزیابی وضعیت اجتماعی استان و پایش سرمایه اجتماعی ضروری است‌.

جمالی‌نژاد با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی با رویکرد مطالبه‌گری برای اطمینان از اجرای وظایف دستگاه‌ها در حوزه‌های اجتماعی، به‌ویژه جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: برای افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه‌های بخش خصوصی و دولتی به سمت پروژه‌های اجتماعی هدایت شدند.

وی همچنین به الزام صنایع بزرگ به تخصیص بودجه برای رفع آسیب‌های اجتماعی و به‌روزرسانی دقیق داده‌های اجتماعی به‌صورت محلی اشاره کرد و گفت: سه اولویت اصلی استان گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو است و از مدیران استان می‌خواهیم تا برای تحقق این اهداف و تقویت محور خانواده تلاش کنند.

استاندار با اشاره به اثربخشی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان، بر ضرورت تمرکز بر خانواده‌محوری برای تداوم موفقیت‌ها تأکید کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند به کاهش اعتیاد، اختلالات روانی، اختلافات خانوادگی، طلاق و خودکشی کمک کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش بی‌بدیل نهادهای فرهنگی، حضور پررنگ مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی و تداوم چنین جلساتی را کلید دستیابی به اثربخشی بیشتر دانست و با تقدیر از رقابت مثبت بین استان‌ها در حوزه اجتماعی، ابراز کرد: از تجربیات موفق اصفهان در قالب جلسات و همایش‌های کشوری با حضور اساتید برجسته برای ایجاد تحول در سطح ملی استفاده شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر صداقت و دلسوزی در مواجهه با مسائل اجتماعی استان، تصریح کرد: از همه اعضا می‌خواهم تا با تلاش جمعی برای حفظ و ارتقای جایگاه ارزشمند اصفهان در این حوزه کوشش کنند.