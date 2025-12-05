فعالیت عادی تمامی مراکز آموزشی کرمانشاه در روز شنبه ۱۵ آذر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسمی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان کرمانشاه، وضعیت فعالیت مراکز آموزشی استان برای روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ مشخص شد و بر مبنای این تصمیم، هیچ‌یک از واحدهای آموزشی تعطیل نخواهند بود و برنامه‌های آموزشی طبق روال عادی انجام می‌شود.

این تصمیم توسط روابط عمومی استانداری کرمانشاه اعلام و تأکید شده است که این تصمیم پس از بررسی کامل گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی شرایط سلامت عمومی استان اتخاذ شده و مدارس، دانشگاه‌ها و تمامی مؤسسات آموزشی موظف به ادامه فعالیت معمول خود در روز شنبه هستند.

بر اساس این اعلام با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، شرایط به‌گونه‌ای است که نیاز به تعطیلی یا محدودیت آموزشی وجود ندارد و فعالیت‌ها طبق برنامه پیش خواهد رفت؛ اما از تمامی شهروندان استان کرمانشاه درخواست شده است که نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.