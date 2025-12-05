  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

فعالیت عادی تمامی مراکز آموزشی کرمانشاه در روز شنبه ۱۵ آذر

کرمانشاه- تمامی مراکز آموزشی استان کرمانشاه شامل مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ دایر بوده و روند آموزش طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسمی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان کرمانشاه، وضعیت فعالیت مراکز آموزشی استان برای روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ مشخص شد و بر مبنای این تصمیم، هیچ‌یک از واحدهای آموزشی تعطیل نخواهند بود و برنامه‌های آموزشی طبق روال عادی انجام می‌شود.

این تصمیم توسط روابط عمومی استانداری کرمانشاه اعلام و تأکید شده است که این تصمیم پس از بررسی کامل گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی شرایط سلامت عمومی استان اتخاذ شده و مدارس، دانشگاه‌ها و تمامی مؤسسات آموزشی موظف به ادامه فعالیت معمول خود در روز شنبه هستند.

بر اساس این اعلام با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، شرایط به‌گونه‌ای است که نیاز به تعطیلی یا محدودیت آموزشی وجود ندارد و فعالیت‌ها طبق برنامه پیش خواهد رفت؛ اما از تمامی شهروندان استان کرمانشاه درخواست شده است که نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.

    • IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 3
      خدا رو شکر که تعطیل نیست، تعطیلی های بی مورد
      • امین US ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        3 0
        جدیدا امار فوتی توسط آنفلوآنزا داره بیرون میاد انچنان هم بی مورد نیست چندین دانش اموز جان خودشونو از دست دادن
    • chd30275@gmail.com IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      اینا کی ان برای مردم تصمیم گیری میکنن ، من نفسم بالانمیاد ، چطور دانشجو رو میفرستن توی این هوا توی مترو . چرا به فکر سلامتی و هیچ چیز مردم نیستین!
    • غلامرضا IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      وقتی که دانشگاه ها را تعطیل می‌کنید ، متاسفانه رؤسای محترم دانشگاه ها ، دستور میدهند که کارمندان دانشگاه باید در محل کار خود حاضر شوند و فقط دانشجویان و اساتید هیأت علمی تعطیل هستند.
    • سارا HK ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      چرا دانشگاه تعطیل نمیشه مگه ما ادم نیستیم ما بریم مریض شیم‌بیایم خونه همون بچه هام مریض میشن😐من از دست سرفه نمیتونم بلند شم مجبورم برم و متاسفانه همون مریضی من پخش میشه

