  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

اطلاعیه استانداری هرمزگان درباره فعالیت مدارس و ادارات استان هرمزگان

اطلاعیه استانداری هرمزگان درباره فعالیت مدارس و ادارات استان هرمزگان

بندرعباس- استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه وضعیت فعالیت مدارس و ادارات استان هرمزگان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این اطلاعیه به آگاهی شهروندان محترم استان هرمزگان می‌رسد: با توجه به آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده و تصمیمات اتخاذ شده، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، تمامی فعالیت‌های آموزشی و اداری در استان به روال سابق بازخواهد گشت.

بر این اساس کلیه مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها) مطابق برنامه قبلی فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

دستگاه‌های اجرایی استان نیز فعالیت خود را طبق روال معمول ادامه خواهند داد.

با این وجود، تأکید می‌شود که رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.

از شهروندان گرامی تقاضا می‌شود استفاده از ماسک را جدی بگیرند، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، به‌ویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، اهتمام داشته باشند.

کد خبر 6686536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یک حرف حق IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      107 3
      پاسخ
      تو مدرسه ما که هیشکی ماسک نمیزنه و خیلی عادی باهم صمیمی هستند و خیلیا براشون ماسک مهم نیست ##یعنی اگر یه نفر دیگه تو هرمزگان بمیره ، مرگش گردن شماست##
    • جون ما مهم نیست IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      61 9
      پاسخ
      وضعیت قرمزه به فکر دانش آموزان نیستید به فکر خانواده ها باشید. ماسک نمیزنه کسی. کل کلاس ما خالیه همه مریضند و اگر کس دیگری مریض نشه ناقله که کلا خانوادش مریض میشن
    • یاسی IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      62 6
      پاسخ
      واقعا متاسفم هر کجای این کشور تا سرما میشه مدارس تعطیل هوا آلوده مدارس تعطیل گردو غبار مدارس تعطیل حالا هرمزگان تو صدر قرار داره تو بیماری آنفولانزا مدارس بازه بیشتر میزان هم تو مدارس هست بازم مدارس باز یه بچه اول و دومی کجا رعایت میکنه تو صورت هم دارن عطسه و سرفه می‌کنند میگن رعایت کنید واقعا هرمزگان جز کشور نیست و خودش برا خودش تصمیم میگیره دیگه چند نفر باید قربانی بشن تا شما تعطیل کنید خون بچه های دیگه از خون بچه های ما رنگین تر هستش انگار واقعا متاسفم
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      92 8
      پاسخ
      چند نفر فوتی داره چند نفر تو بیمارستان ها بستری هستن بعد بیاین تعطیل نکنید اصلا به فکر نیستن مسئولین
    • دختر پرسپولیسی IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      88 3
      پاسخ
      بخدا این چه وضعیه مگه ما مریض نمیشیم تو مدرسه ما هیچکس ماسک نمیزنه باید مدرسه های ما هم تعطیل بشن این دیگه چه وضعشه😡
      • دخت بندر IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        6 0
        واقعا
    • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      36 5
      پاسخ
      واقعا متاسفم به مسئولان هرمزگان یعنی باید کسی بمیره تا شما مدارس رو تعطیل کنید
    • یکتا IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      35 1
      پاسخ
      واقعا باید مدرسه ها بسته بشه همه مریضند تو کلاس ما کسی ماسک نمیزنه چند تا فوت داشتیم چرا تعطیل نمی‌کنید آخه
    • متاسفم IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      30 3
      پاسخ
      اگر بچه های ما مریض بشن و آنفولانزا بگیرند خونش حتما گردن شماست شما به حالش گریه می‌کنید یا ما
    • علی IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      30 2
      پاسخ
      چرا مدارس رو تعطیل نمیکنید جون بچه های مامهم نیست براتون چقدر بی فکرهستین مسئولان بچه های خودتونم قاطی بچه های ماهستن لطفا تا اوضاع آروم بشه تعطیل کنید
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      17 2
      پاسخ
      به فکر سلامتی بچه ها باشین اوضاع اصلا خوب نیست
      • محمد حسین IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        10 1
        واقعا مدرسه ما 24 نفر مریض هست به فکر ما نیستید به فکر بچه هاتون باشید
    • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 4
      پاسخ
      واقعا بی مسولیت هستیم مدارس نباید باز بشه بچه سالمندان همه مریضن بیمارستان ها پر از بیمار آنفلونزا
    • مرصاد IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 15
      پاسخ
      بابا این همه دنبال تعطیلی مدارس ودانشگاه نباشیم تنبلی نکنیم اگه این طور که انتظار داریم باید کل کشور تعطیل بشه آخه کجای دنیا این همه تعطیلی هستش .بابا سرماخوردگی دیگه مریضی جدیدی نیس از قبل بود الانم هست آینده هم خواهد بود هرکسی هم مریض شد همون نیاد مدرسه تمام شد رفت .اینطور ما انتظار داریم همگی میخواییم تا ابد زنده بمونیم ولا بلا این طریقه انتقاد کردن نیس .
    • بی نام IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      9 2
      پاسخ
      خیلی بی انصافیه اصلا کارتون درست نیست بچه های من الان مریض بشن مشکلی براشون پیش بیان شما پاسخ گو هستین؟
    • سارا IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      14 31
      پاسخ
      توروخدا تعطیل کنین مدارس و دانشگاهها رو.این ویروس از کوید چندسال پیشم خطرناکتره.نزارید باز همون مصیبت چندسال پیشم دوباره همون تجربه کنیم
    • ❤️ IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      12 2
      پاسخ
      واقعا من نمی‌فهمم چرا باید تو این اوضاع بد آنفلوآنزا بریم مدرسه همه تو کلاس ما مریض هستن اصلا هم رعایت نمیکنن ...باید تعطیل می کردند این شکلی افراد بیشتری مریض میشن ...اصلا به فکر جون مردم نیستند
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      14 2
      پاسخ
      اصلا جون ما بچه ها جنوب کشور مهم نیست الان نصف بندرعباس آنفولانزا دارند
    • فریبا IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      13 0
      پاسخ
      من از تمام کادر استانداری استان هرمزگان تقاضا دارم که در این شرایط قرمز وفوتی های زیاد مدارس رو بصورت آنلاین بکنند
    • مریم IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      11 3
      پاسخ
      واقعا يعنی تو کلاس ما اصن رعایت نمیکنن یک نفر مریضه سرفه میکنه ولی ماسک نزده کل سرفه هاش پخش میشه بعد هم میگیریم الان منم باعث شد بگیرم گلوم درد میکنه واقعا چرا حضوری شد 🤒 ازگلو درد میمرم بخدا فقط از دست بچه های مدرسه که رعایت نمیکنن
    • آزاده IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 0
      پاسخ
      یکم به فکر دانش آموزان باشید مریضی خیلی بده مدرسه هم باز هست اگه مریض شدی و مدرسه نرفتی دیگه مدیر اعتراض می‌کنه پس همه رو تعطیل کنین خیلی مریضی بدی هست
    • حدیث IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 0
      پاسخ
      چرا فقط مال بندرعباس مال ابتدایی تعطیل کردن ما آدم نیستیم راهنمایی دانشگاه اینا هم تعطیل کنین داخل کلاس ما همه مریضن هیچ رعایتی هم نمیکنن مسئولین لطفا پیگیری کنید ما هم آدمیم
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      سلام جون بچه های ما براتون مهم نیست...بچه های پایه هفتم به بالا مگه فیلتر هوا دارن مگه ویروس شکن دارن که مریض نشن.....یعنی چه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها