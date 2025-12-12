اطلاعیه استانداری هرمزگان درباره فعالیت مدارس و ادارات استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این اطلاعیه به آگاهی شهروندان محترم استان هرمزگان میرسد: با توجه به آخرین ارزیابیهای انجامشده و تصمیمات اتخاذ شده، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، تمامی فعالیتهای آموزشی و اداری در استان به روال سابق بازخواهد گشت.
بر این اساس کلیه مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاهها) مطابق برنامه قبلی فعالیت خود را از سر میگیرند.
دستگاههای اجرایی استان نیز فعالیت خود را طبق روال معمول ادامه خواهند داد.
با این وجود، تأکید میشود که رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامی است.
از شهروندان گرامی تقاضا میشود استفاده از ماسک را جدی بگیرند، فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، بهویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، اهتمام داشته باشند.
