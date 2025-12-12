حیدری: فعالیت عادی تمامی مراکز آموزشی کرمانشاه در روز شنبه ۲۲ آذر

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسیهای انجامشده در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان، اعلام کرد: تمامی مراکز آموزشی استان کرمانشاه شامل مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ طبق روال معمول دایر بوده و فعالیتهای آموزشی برقرار است. وی بیان داشت: تصمیمگیری نهایی پس از ارزیابی دقیق وضعیت موجود در حوزههای مختلف اجتماعی و سلامت صورت گرفته و هیچگونه خللی در روند عادی فعالیت مراکز آموزشی استان گزارش نشده است.
وی افزود: از تمامی شهروندان استان درخواست میشود همچنان نسبت به رعایت توصیههای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها را برای کنترل هرچه بهتر بیماری آنفولانزا رعایت نمایند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: رعایت این توصیهها به شکل قابل توجهی میتواند از گسترش بیماری جلوگیری کرده و به حفظ سلامت عمومی کمک کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ادامه داد: با وجود فعالیت عادی مراکز آموزشی، توجه به اصول بهداشتی و مراقبتی همچنان امری ضروری است و خانوادهها و دانشآموزان باید همکاری لازم را برای پیشگیری از افزایش موارد ابتلاء داشته باشند.
حیدری تأکید کرد: دستگاههای مسئول نیز از صبح شنبه با آمادهباش کامل، شرایط مراکز آموزشی استان را بهطور مستمر رصد کرده و در صورت نیاز، تصمیمات تکمیلی اتخاذ میشود.
