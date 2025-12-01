علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تصمیم نهایی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان گفت: بر اساس گزارش کارشناسی این کارگروه و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و جلوگیری از گسترش زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، با موافقت دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان کرمانشاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و همچنین بخش آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام می‌شود و آموزش در این دو روز به‌صورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.

مدیرمدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در ادامه افزود: با توجه به تعطیلی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی، مادران شاغلی که فرزند در این مقاطع دارند، می‌توانند در این روزها به‌صورت دورکاری فعالیت کنند. همچنین برای مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز امکان استفاده از دورکاری با «موافقت مدیر مربوطه» فراهم شده است.

حیدری تأکید کرد: تعطیلی اعلام‌شده در دانشگاه‌ها صرفاً شامل بخش آموزشی و کلاس‌های درس است و فعالیت‌های اداری و ستادی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق روال معمول ادامه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد که این تصمیم با هدف کنترل شیوع بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت جامعه اتخاذ شده و از همه شهروندان درخواست می‌شود توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.