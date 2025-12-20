مشاجره خانوادگی در مشهد به قتل انجامید؛ افشای جنایت با تبر و قیچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه خراسان، صبح روز جمعه، مرد ۷۰ ساله‌ای به کلانتری سجاد مشهد رفت و از قتل هولناک همسرش در اتاق خواب منزل مسکونی‌اش در بولوار معلم پرده برداشت.

در پی اظهارات تکان دهنده این مرد، بلافاصله عوامل انتظامی ماجرا را به قاضی وحید خاکشور (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) اطلاع دادند و بدین ترتیب بررسی‌های تخصصی با حضور مقام قضائی در صحنه جنایت آغاز شد.

تحقیقات مقدماتی حکایت از آن داشت که زن ۶۰ ساله نه تنها با ضربات هولناک تبر به ناحیه سر به قتل رسیده است بلکه آثاری از شکافتن شکم وی با شیئی برنده نیز وجود دارد؛ بنابراین قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی به واکاوی‌های تخصصی در صحنه جنایت پرداخت که گروه ویژه‌ای از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی نیز با نظارت مستقیم سرهنگ جواد بیگی (رئیس پلیس آگاهی مشهد) در کنار مقام قضائی قرار گرفتند.

ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که مرد ۷۰ ساله با قیچی شکم همسرش را شکافته و قصد قطع کردن پاهای او از مچ را نیز داشته است؛ اما ضربه سنگین تبر فقط شکاف عمیقی روی پای وی ایجاد کرده بود. این ضارب بی رحم در محل وقوع قتل (طبقه همکف) به قاضی خاکشور گفت: شب هنگام پس از شرکت در یک جشن عروسی به خانه بازگشتیم که مشاجره‌ای بر سر مسائل عاطفی و خانوادگی بین ما رخ داد؛ ولی بعد از آنکه عصبانیتم فروکش کرد، روی زمین خوابیدم و همسرم نیز روی تخت به خواب رفت. صبح زود بازهم به خاطر همین موضوع درگیر شدیم که این بار تبر را از روی کمد برداشتم و ضربات محکمی به سرش کوبیدم به گونه‌ای که جمجمه اش متلاشی شد. بعد هم از شدت عصبانیت و به قصد قطع کردن پاهایش ضربات دیگری فرود آوردم و با قیچی هم بخش‌هایی از پیکرش را بریدم.

بررسی‌های بیشتر درباره این جنایت وحشتناک به گروه کارآزموده کارآگاهان به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسر پرونده) سپرده شد.