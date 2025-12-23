مرادی: نزاع و درگیری منجر به قتل در قوچان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری منجر به قتل در بیمارستان موسی بن جعفر (ع) شهرستان قوچان، کارآگاهان جنایی و کارشناسان بررسی صحنه به محل اعزام شدند.
در بررسیهای اولیه مشخص شد هنگامی که دو خانواده برای انجام امور درمانی به بیمارستان مراجعه میکنند در رویارویی با هم به علت اختلافات خانوادگی درگیر و نزاع شدیدی رخ میدهد.
در این درگیری فردی با ضربات چاقو به ناحیه سینه مجروح و به بخش مراقبتهای ویژه منتقل میشود اما با وجود تلاش پزشکان پس از ساعتی جان خود را از دست میدهد.
دستگیری متهمان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و متهم اصلی پرونده در اقدامی ضربتی دستگیر شد.
متهم در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان منکر هرگونه ضربه به مقتول شده و علت مرگ او را خودزنی عنوان میکرد.
با دستورات تخصصی مرجع قضائی، متهم برای تحقیقات تکمیلی به اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی استان منتقل شد.
متهم در تحقیقات فنی کارآگاهان لب به اعتراف گشوده است.
تحقیقات درباره چگونگی ماجرا ادامه دارد.
