شمقدری: وکیل مشهدی به علت سکته قلبی فوت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری اظهار کرد: علت فوت «خسرو علی کردی» وکیل و فعال سیاسی بر اساس اعلام و تأیید پزشکی قانونی سکته قلبی بوده است. متأسفانه امروز فوت افراد به دلیل سکته سن و سال نمی‌شناسد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: البته رسانه‌های بیگانه تلاش دارند به این فوت، جلوه سیاسی بدهند اما مردم فهیم ما حقیقت این رویداد را درک می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون فضای باز برای نقد در کشور وجود دارد و نه تنها دولت بلکه نظام جمهوری اسلامی از این فضا استقبال می‌کنند و در روز دانشجو نیز تبلور این نقد را با حضور رؤسای قوا و استانداران در دانشگاه‌ها به عینه دیدیم.

شمقدری با بیان اینکه نقد را می‌پذیریم و از نقدهای عالمانه استقبال می‌کنیم ادامه داد: نشریات، رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و به ویژه نخبگان و فعالان سیاسی باید در انتشار روایت‌های صحیح از این قبیل رویدادها به مردم دقت کنند.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: به خانواده مرحوم علی کردی تسلیت می‌گوئیم و امیدواریم فضای نقد کنونی که موجب سالم سازی فضای اجتماعی و نشاط و شادابی جامعه می‌شود تداوم یابد.

وکیل مشهدی در دفتر کارش فوت شده است

سید حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز اظهار کرد: وکیل «خسرو علی کردی»، جمعه شب به دلیل سکته قلبی در دفتر کارش در مشهد فوت شده است.

فرماندار مشهد بیان کرد: براساس اعلام منابع پزشکی و امنیتی، فوت این وکیل براثر سکته قلبی بوده و هیچ عامل غیرطبیعی در فوت ایشان گزارش نشده است.

وی ادامه داد: بررسی‌های بیشتر توسط پزشکی قانونی انجام شده و امروز پیکر آقای علی کردی در سبزوار تشییع و خاکسپاری شد.