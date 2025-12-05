برد مهم ملوان مقابل قعرنشین؛ مس رنگ و رخ ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ امروز مقابل مس رفسنجان در هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر قرار گرفت که با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان مازیار زارع همراه بود.

محمد علی‌نژاد (۲۲) و علیرضا رمضانی (۶۲) برای ملوان و ماتئوس کاستا (۳۸) برای مس رفسنجانی گلزنی کردند.

ملوان با سه امتیاز خانگی امروز توانست پس از ۴ هفته طعم برد را بچشد و ۱۷ امتیازی شود. مس نیز با وجود کنار گذاشتن رسول خطیبی بار دیگر باخت تا نشان دهد مدعی اول سقوط ر لیگ بیست و پنجم است. مسی‌ها تنها ۷ امتیاز از ۱۲ مسابقه این فصل خود گرفته اند تا در قعر جدول باقی بمانند.