برد مهم ملوان مقابل قعرنشین؛ مس رنگ و رخ ندارد!

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به سه امتیاز مهم خانگی مقابل تیم قعر جدولی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ امروز مقابل مس رفسنجان در هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر قرار گرفت که با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان مازیار زارع همراه بود.

محمد علی‌نژاد (۲۲) و علیرضا رمضانی (۶۲) برای ملوان و ماتئوس کاستا (۳۸) برای مس رفسنجانی گلزنی کردند.

ملوان با سه امتیاز خانگی امروز توانست پس از ۴ هفته طعم برد را بچشد و ۱۷ امتیازی شود. مس نیز با وجود کنار گذاشتن رسول خطیبی بار دیگر باخت تا نشان دهد مدعی اول سقوط ر لیگ بیست و پنجم است. مسی‌ها تنها ۷ امتیاز از ۱۲ مسابقه این فصل خود گرفته اند تا در قعر جدول باقی بمانند.

