برد مهم ملوان مقابل قعرنشین؛ مس رنگ و رخ ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷ امروز مقابل مس رفسنجان در هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر قرار گرفت که با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان مازیار زارع همراه بود.
محمد علینژاد (۲۲) و علیرضا رمضانی (۶۲) برای ملوان و ماتئوس کاستا (۳۸) برای مس رفسنجانی گلزنی کردند.
ملوان با سه امتیاز خانگی امروز توانست پس از ۴ هفته طعم برد را بچشد و ۱۷ امتیازی شود. مس نیز با وجود کنار گذاشتن رسول خطیبی بار دیگر باخت تا نشان دهد مدعی اول سقوط ر لیگ بیست و پنجم است. مسیها تنها ۷ امتیاز از ۱۲ مسابقه این فصل خود گرفته اند تا در قعر جدول باقی بمانند.
