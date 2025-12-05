  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

قاچاق ۴۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی توسط چند شرکت صوری کشف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با هوشیاری و تلاش همه جانبه کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان شرکت های صوری صادرکننده ۴۰ میلیون لیتر فراورده های نفتی شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت با انجام کار اطلاعاتی یک شرکت صوری که با عنوان مشخص که با صدور منشأ صوری و غیر مجاز به شرکت‌های صادر کننده، در صادرات فراورده‌های نفتی یارانه‌ای به کشورهای خارجی فعالیت داشت را شناسایی و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی محل فعالیت شرکت مورد نظر را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و با اخذ نیابت قضائی به محل اعزام شدند که در بازدیدهای تخصصی و میدانی از محل مشخص شد شرکت با این عنوان هیچ‌گونه وجود خارجی و فیزیکی نداشته و صرفاً شرکت صوری و اسنادی می‌باشد.

سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: در این رابطه با استناد به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی‌های قضائی و انتظامی به منظور جلب متهم انجام شد.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطر نشان کرد: با اعزام مأموران انتظامی به استان مورد نظر، مدیرعامل و متهم اصلی این پرونده شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و با رعایت کلیه تشریفات قانونی به بندرعباس منتقل گردید که در بازجویی‌های فنی به عمل آمده صراحتاً به قاچاق و صادرات ۴۰ میلیون لیتر فراورده‌های نفتی یارانه‌ای با پوشش و استفاده از اسناد ۵۸ شرکت صوری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان ارزش مالی میزان فراورده‌های نفتی قاچاق شده توسط این شرکت‌های صوری را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بر اساس قیمت حوزه خلیج فارس ۲ همت عنوان کرد.

    • عجب US ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      12 0
      پاسخ
      چرا قاچاق چی معرفی و اعدام نمی شود؟
    • مهدی۷۸۲ IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      تا قوانین ما بازدارندگی نداشته باشد قاچاق کالا و ارز و سوخت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و دزدی و سرقت و مواد مخدر و اختلاس و رانت ، همچنان باشدت بیشتر ادامه خواهد داشت
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      شما که بلد هستید و میتوانید رد سوخت قاچاق را بگیرید چرا متهمان را دست گیر و فشار را از روی مردم برنمیدارید

