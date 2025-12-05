  1. اقتصاد
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

رئیس سازمان راهداری: طرح جامع پایانه مرزی خسروی تهیه می‌شود

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از بازنگری کلی در طرح جامع پایانه سومار و تکمیل طرح جامع مرز خسروی خبر داد و گفت: توقف کامیون‌ها در نقطه صفر مرزی به حداقل می‌رسد.

وی با تأکید بر ضرورت اعمال مدیریت واحد در پایانه‌های مرزی این استان، افزود: پس از بازنگری و تصویب طرح جامع پایانه سومار، موقعیت استقرار تجهیزات، دستگاه‌ها، اولویت‌ها و نیازهای ساخت‌وساز مشخص خواهد شد.

اکبری مهم‌ترین شرط آغاز عملیات اجرایی پایانه سومار را تعیین زمین دارای قابلیت واگذاری دانست و بیان کرد: پس از تعیین زمین، تکمیل و تصویب طرح جامع پایانه، عملیات اجرایی احداث آن آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد تأسیسات رفاهی برای رانندگان خبر داد و گفت: سرمایه‌گذار بخش خصوصی و احداث تیرپارک در نزدیکی محدوده مرز، از توقف کامیون‌ها در نقطه صفر جلوگیری کرده و زمینه را برای بهبود و ارتقای خدمات فراهم می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی سازمان راهداری برای تهیه طرح جامع پایانه سومار خبر داد و یادآور شد: سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی به‌سرعت در مرز سومار پیاده‌سازی خواهد شد، تا زمان توقف کامیون‌ها به حداقل برسد.

وی در پایان با تأکید بر این‌که تاکنون ۹۰ درصد از طرح جامع پایانه مرزی پرویزخان اجرایی شده و مشکل جدی زیرساختی در این منطقه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده و با برگزاری جلسه با طرف عراقی، نسبت به جابه‌جایی یا نوسازی کانال مسافری در این پایانه تصمیم‌گیری می‌شود.

