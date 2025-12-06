مدرس: ۴.۲ میلیون مسافر از پایانه مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند

هاروی مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول ۸ ماه گذشته سال جاری وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۴ میلیون و ۲۲۱ هزار مسافر ایرانی و خارجی نیز از پایانه‌های مرزی استان عبور کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه ۴.۷۱ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان تردد مسافر مربوط به پایانه مرزی رازی با بیش از یک میلیون و ۱۹۸ هزار نفر بوده و پس از آن پایانه تمرچین با بیش از یک میلیون و ۱۷۷ هزار نفر قرار دارد که میزان تردد مسافر از این پایانه نسبت به مدت مشابه ۴۴.۸۶ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: طبق آمارها این تعداد مسافر توسط ۷ هزار و ۵۹۹ دستگاه ناوگان مسافربری جابجا شده‌اند که بیشترین تردد ناوگان مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۳ هزار و ۵۹۳ دستگاه است.

مدرس اضافه کرد: افزایش ترددها به دلیل بهبود زیرساخت‌ها و فعالیت‌های شبانه روزی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان در سال‌های اخیر است که با هدف راحت‌تر شدن عبور و مرور مسافران و ناوگان باری انجام شده است.

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در ادامه افزود: همچنین در ۸ ماهه گذشته از سال جاری بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده است.

وی با اشاره به تردد بیش از ۵۱۳ هزار دستگاه ناوگان حامل کالاهای صادراتی و وارداتی از پایانه‌های مرزی استان در ۸ ماهه سال جاری و رشد ۶ درصدی این ترددها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، افزود: بیشترین تردد در این مدت مربوط به پایانه مرزی تمرچین با ۲۳۰ هزار و ۸۵۴ دستگاه ناوگان باری است که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.