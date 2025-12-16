به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای امروز (سه‌شنبه، ۲۵ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، با تأکید بر اولویت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسی، گفت: برای بخش اتوبوسی تفاهم‌نامه‌ای با پنج تولیدکننده داخلی به امضا رسیده است تا هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در مدت یک سال تولید شود.

وی افزود: اجرای این پروژه نیازمند تأمین ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات است و ارز مورد نیاز برای این میزان تولید نیز با سختی تأمین شده است که این اقدام اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور حدود هفت تا هشت هزار دستگاه اتوبوس کمبود داریم و بیش از ۲۰ سال است که شرکت‌های داخلی تولیدات قابل توجهی نداشته‌اند.

اکبری بیان کرد: با اجرای این پروژه چرخه تولید دوباره فعال می‌شود. علاوه بر هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس داخلی، دو هزار دستگاه اتوبوس وارداتی نیز پیش‌بینی شده است، هرچند واردات اتوبوس نیز فرایندی پیچیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نوسازی ماشین‌آلات سنگین راهداری ادامه داد: هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در حال نوسازی هستند که تاکنون ۸۰۰ دستگاه آن بازسازی شده است. بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، تا پایان برنامه، ۱۱۰ هزار ناوگان شامل اتوبوس، کامیون و کشنده باید نوسازی شوند.

وی تاکید کرد: ۲۵ هزار کامیون در کشور تولید شده که می‌تواند به روند نوسازی کمک کند، اما قوانین متعدد باعث شده برخی به واردات روی بیاورند. مهم‌ترین چالش در نوسازی ناوگان، از رده خارج کردن کامیون‌های فرسوده است. متأسفانه فعلاً قانونی برای این اقدام وجود ندارد، اما آئین‌نامه‌ای در این زمینه طی یک ماه آینده ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی را یکی از عوامل اصلی آمار بالای کشته‌شدگان جاده‌ای دانست و گفت: هفت هزار دستگاه اتوبوس فعال در کشور دارای متوسط عمر ۱۸ سال هستند و نیاز است تا با هفت تا هشت هزار دستگاه اتوبوس نو جایگزین شوند.

وی با اشاره به تأمین ارز مورد نیاز واردات اتوبوس و کامیون افزود: میزان ارز واردات هر اتوبوس و کامیون بر اساس برند آن متفاوت است، اما برای واردات هر دستگاه اتوبوس حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار نیاز است. طبق قانون باید دو هزار دستگاه اتوبوس وارد کشور شود و تأمین ارز آن بر عهده بانک مرکزی و وزارت صمت است.

اکبری اظهار کرد: مصرف روزانه گازوئیل در حمل و نقل جاده‌ای حدود ۴۲ میلیون لیتر است که بیش از ۹۸ درصد آن تحت پوشش و نظارت سازمان راهداری قرار دارد. به عبارتی، تخصیص سوخت بر اساس بارنامه و میزان پیمایش خودروها انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قراردادهایی با بارنامه صوری می‌تواند در این ارقام اختلال ایجاد کند، تصریح کرد: کمتر از یک درصد بارنامه‌ها در سال‌های اخیر صوری تشخیص داده شده است.

وی از بازنگری در سامانه صدور بارنامه‌ها خبر داد و گفت: صدور بارنامه الکترونیکی در دستور کار است که بر روی گوشی تلفن همراه رانندگان با یک پیامک و تأیید راننده قابل چاپ است.

رئیس سازمان راهداری افزود: طی ۱۴ ماه فعالیت دولت چهاردهم، جابه‌جایی ۸۱۳ میلیون تن کالا و ۱۸۷ میلیون نفر مسافر در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به ثبت رسیده و حجم ترانزیت کالا نیز به ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است.

اکبری با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه سال‌جاری سازمان راهداری یادآور شد: طی این مدت، ۴۱۳ نقطه حادثه‌خیز اصلاح شده، ۱۲۵ کیلومتر روشنایی راه‌ها و ۵۰۰ تقاطع اجرا شده و ۴۰۲ میلیون تن کالا در سطح کشور جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: در هشت ماه امسال، ۱۶ میلیون تن کالای اساسی جابه‌جا شده، ۱۱ میلیون تن کالا ترانزیت شده و همچنین واردات یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و صادرات یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از طریق شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه سپهتن تا پایان سال برای همه اتوبوس‌ها فعال می‌شود. این سامانه یکی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش ایمنی ترددها است و با پایش رفتار رانندگان، کنترل دقیق‌تر حرکت اتوبوس‌ها فراهم خواهد شد.