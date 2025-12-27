به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ویژه مرز به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و با حضور معاونان استاندار، فرماندهان قرارگاه نجف، فرماندهان سپاه حضرت نبیاکرم (ص) و اعضای این کارگروه، عصر شنبه، با هدف بررسی مهمترین مطالبات، مسائل و مشکلات مرزی و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو برگزار شد.
در این نشست که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، موضوعات مرتبط با دو دستگاه اصلی یعنی گمرک و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان محورهای اصلی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و روند اجرای مصوبات پیشین این دستگاهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
در بخش مربوط به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، تهیه طرح جامع پایانه مرزی سومار بهعنوان یکی از مصوبات مهم مورد تأکید دوباره قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائهشده، فرآیند تخصیص زمین پایانه سومار در حال انجام است و مراحل انتخاب مشاور طرح نیز به پایان رسیده و مقرر شد پس از نهایی شدن تخصیص زمین از سوی فرماندار قصرشیرین، تدوین رسمی طرح جامع آغاز شود.
همچنین در ادامه جلسه، پایانه مرزی خسروی نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به توسعه فعالیتهای تجاری و اضافه شدن کاربریهای جدید، بازنگری و بهروزرسانی طرح جامع این پایانه ضروری تشخیص داده شد. مقرر شد پس از نهایی شدن تخصیص زمین، مشاور طرح وارد مرحله اجرایی شود و طرح جامع نهایی خسروی حداکثر تا پایان سال جاری آماده و ارائه شود.
در بخش مربوط به گمرک نیز موضوع خروج موقت خودروهای سواری از مرز خسروی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این طرح تا پایان دیماه اجرایی شود.
بر این اساس، خروج و ورود موقت خودروهای سواری از سوی ایران و عراق پس از هماهنگیهای لازم عملیاتی خواهد شد و سازمان راهداری موظف شد طرح اولیه را برای بررسی به دستگاههای اجرایی استان ارسال کند تا پس از جمعبندی نظرات، برای تصویب نهایی به ستاد مرکزی ارسال و ابلاغ شود
