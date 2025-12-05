به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای عصر جمعه در نشست کارگروه ویژه بررسی پایانههای مرزی استان کرمانشاه، از بازنگری و تدوین طرحهای جامع مرزهای خسروی و سومار خبر داد و بر ضرورت اعمال مدیریت واحد و یکپارچه در پایانههای استان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: پس از بازنگری نهایی و تصویب طرح جامع پایانه سومار، استقرار دقیق تجهیزات، دستگاههای مورد نیاز و اولویتهای ساختوساز در این محدوده مشخص خواهد شد. مهمترین شرط آغاز عملیات اجرایی در این مرز، تعیین زمین دارای قابلیت واگذاری به منظور تکمیل و پیشبرد پروژه است.
معاون وزیر در راستای کاهش توقف کامیونها در نقطه صفر مرزی افزود: سازمان راهداری برای ارتقا و بهبود خدمات، برنامهریزی لازم جهت ایجاد تأسیسات رفاهی و احداث تیرپارک استاندارد توسط سرمایهگذار بخش خصوصی در نزدیکی محدوده مرز را در دستور کار خود قرار داده است.
تسریع در ساماندهی مرز سومار و خسروی
اکبری با اشاره به آمادگی این سازمان برای بهبود زیرساختها، تصریح کرد: اجرای روکش آسفالت چند کیلومتر مسیر منتهی به پایانه سومار به زودی آغاز خواهد شد. همچنین، جهت حداقل شدن زمان توقف وسایل نقلیه، سیستم نوبتدهی الکترونیکی به سرعت در این مرز عملیاتی خواهد شد تا زمان معطلی به کمترین میزان کاهش یابد.
وی ضمن اشاره به تحول وضعیت آسفالت محورهای مواصلاتی استان طی سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: در خصوص پایانه مرزی خسروی نیز آمادگی کامل برای تهیه طرح جامع وجود دارد. تعیین زمین قابل واگذاری در این پروژه نیز عاملی کلیدی برای سرعتبخشیدن به آغاز فعالیت اجرایی پروژه خواهد بود.
رئیس سازمان راهداری در ادامه به پیشنهادات مطرحشده در خصوص تعریض پل پرویزخان پرداخت و گفت: عرض کنونی ۳۰ متری این پل ظرفیت عبور پنج لاین خودرو را مهیا ساخته است. با این وجود، در صورت دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، آمادگی اقدام فوری برای اجرای عملیات تعریض پل را داریم.
اقدام فوری برای زائران اربعین
اکبری با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد از طرح جامع پایانه مرزی پرویزخان اجرا شده و مشکل زیرساختی جدی در منطقه وجود ندارد، افزود: طی روزهای آتی و در جلسهای مشترک با طرف عراقی، نسبت به جابهجایی یا نوسازی کانال مسافری در این پایانه تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در خصوص احداث پارکسوار اتوبوسی در مرز خسروی، اظهار کرد: مکان نهایی احداث این پارکسوار باید در اسرع وقت مشخص شود تا سازمان راهداری بتواند پیش از فرا رسیدن مراسم اربعین سال آینده، عملیات آسفالت آن را به پایان رسانده و در خدمت زائران قرار دهد.
معاون وزیر در پایان، نقش پایانههای مرزی را در جابهجایی کالا و مسافر حیاتی دانست و تأکید کرد: تکمیل طرحهای جامع، تعیین اراضی مورد نیاز و همکاری همهجانبه تمامی دستگاهها، بستر لازم برای تقویت تجارت و ارائه خدمات بهینه به زائران اربعین حسینی را فراهم خواهد آورد.
