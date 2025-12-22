به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر دوشنبه در ادامه پیگیری مطالبات استان در پایتخت، با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دیدار و مهمترین مسائل حوزه راه، شهرسازی، راهداری، مسکن و زیرساختهای مرزی استان را مطرح کرد.
در این نشست که با حضور معاون عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه برگزار شد، استاندار کرمانشاه با اشاره به مطالبات انباشته مردم، خواستار تسریع در اجرای پروژههای اولویتدار و رفع موانع اعتباری شد که وزیر راه و شهرسازی نیز برای پیگیری و حل این مطالبات قول مساعد داد.
یکی از محورهای اصلی این دیدار، تسریع در احداث محور گیلانغرب به سومار موسوم به جاده «زلهزرد» بود؛ مسیری که هماکنون ۲۹ کیلومتر آن با پیشرفت ۵۳ درصدی در حال اجراست. وزیر راه و شهرسازی دستور داد تأمین و تخصیص اعتبار این بخش با جدیت دنبال شود و همچنین برای ۱۴ کیلومتر ابتدایی مسیر از سمت گیلانغرب، مناقصه برگزار و عملیات اجرایی آغاز شود.
تکمیل قطعه ۹ بزرگراه کربلا نیز از دیگر مطالبات مهم مطرحشده بود که در این خصوص مقرر شد اعتبار لازم برای احداث ۸ کیلومتر باقیمانده به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد تا مسیر کرمانشاه به قصرشیرین و مرز بینالمللی خسروی بهطور کامل بزرگراهی شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر اهمیت این پروژه در تسهیل تردد ساکنان مناطق غربی استان، توسعه حملونقل صادرات و واردات و افزایش ایمنی تردد زائران اربعین تأکید کرد که وزیر راه و شهرسازی نیز دستور تسریع در اجرای آن را صادر کرد.
در بخش مسکن، وزیر راه و شهرسازی دستور حمایت اعتباری از پروژه بزرگ ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان کرمانشاه را صادر کرد که شامل تأمین بخشی از هزینه خرید و نصب آسانسورهای این پروژه میشود.
همچنین در حوزه راهداری، توافقاتی برای تأمین اعتبار نگهداری راههای شریانی، رفع نقاط حادثهخیز، بهسازی راههای فرعی و روستایی و حمایت از تهیه و اجرای طرح جامع بخش تجاری پایانه مرزی خسروی حاصل شد.
تسریع در اجرای طرحهای جامع گذرگاههای مرزی سومار، شیخصله و شوشمی و همچنین ایجاد گشایش در حوزه مسکن استیجاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان مسکن در استان کرمانشاه از دیگر مصوبات مهم این دیدار بود.
