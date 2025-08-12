آمادگی کامل مرز خسروی برای بازگشت زائران اربعین

خبرگزاری مهر – گروه استانها: با آغاز موج بازگشت زائران از عتبات عالیات، مرز بینالمللی خسروی در غرب کشور بار دیگر به نقطه ثقل تردد عاشقان سیدالشهدا (ع) تبدیل شده است؛ گذرگاهی که در سالهای اخیر با سرمایهگذاریهای گسترده، توسعه زیرساختهای لجستیکی و ارتقای ظرفیت خدماترسانی، به یکی از مجهزترین و روانترین پایانههای مرزی کشور بدل شده و اکنون در اوج آمادگی برای میزبانی از کاروانهای بازگشت است. استان کرمانشاه با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی و امنیتی، این روزها صحنه همافزایی و همکاری کمنظیری است تا بازگشت زائران حسینی با آسایش، سرعت و امنیت کامل همراه شود.
طی ماههای گذشته، مجموعهای از اقدامات عمرانی و خدماتی در پایانه مرزی خسروی و محورهای مواصلاتی منتهی به آن اجرا شده است؛ از تکمیل محوطههای استراحت و اسکان موقت گرفته تا تجهیز سالنهای پذیرش و کنترل گذرنامه، بهسازی جادهها و مسیرهای دسترسی، افزایش ظرفیت پارکینگها، ارتقای سیستمهای روشنایی، تقویت پوشش مخابراتی و اینترنتی و ایجاد فضاهای فرهنگی و بهداشتی. این اقدامات نهتنها پاسخگوی حجم بالای مسافران در ایام اوج بازگشت است، بلکه شرایطی فراهم کرده تا فرآیند عبور و مرور مرزی با حداقل زمان انتظار انجام گیرد.
همزمان با این آمادگیها، ناوگان حملونقل جادهای و ریلی استان با تمام ظرفیت در حالت آمادهباش قرار دارد و پایانههای مسافربری در کرمانشاه، قصرشیرین و سایر شهرستانها، به صورت شبانهروزی پذیرای زائرانی هستند که از مرز خسروی وارد کشور میشوند. تیمهای امدادی هلالاحمر، اورژانس و بهداشت محیط نیز با استقرار در نقاط کلیدی، سلامت زائران را پایش و در صورت نیاز، خدمات درمانی فوری ارائه میکنند.
امسال با هماهنگی میانبخشی میان راهداری، پلیس، استانداری، شهرداریها و دیگر نهادهای مرتبط، تدابیر امنیتی و ترافیکی ویژهای نیز برای مدیریت جریان بازگشت اندیشیده شده است؛ تدابیری که علاوه بر حفظ نظم و امنیت، از ایجاد گرههای ترافیکی در مسیرهای بازگشت جلوگیری میکند. همه این تلاشها با هدف تحقق یک بازگشت آرام، امن و خاطرهانگیز برای زائران اربعین حسینی شکل گرفته و استان کرمانشاه بار دیگر ثابت کرده است که نه تنها در مسیر رفت، بلکه در مسیر بازگشت نیز میتواند شایستهترین میزبان خادمان زائران باشد.
آمادگی ۱۰۰ درصدی کرمانشاه برای خدمترسانی به زائران اربعین
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد مرز خسروی اظهار کرد: این مرز به دلیل آبوهوای معتدلتر، حداقل پنج درجه خنکتر از مرزهای مهران، چذابه و شلمچه است و از نظر مسافت نیز نزدیکترین گذرگاه به شهرهای کاظمین، سامرا و کربلا محسوب میشود که این عوامل، استقبال گسترده زائران اربعین را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه از آغاز آئین اربعین حسینی با آمادگی ۱۰۰ درصدی به زائران خدمترسانی کرده است، افزود: با برگزاری جلسات متعدد و برنامهریزی دقیق، دغدغههای احتمالی زائران پیشبینی و برطرف شده و مسیر دسترسی از مرکز کشور تا نقطه صفر مرزی خسروی، بهصورت آزادراه یا بزرگراه با کیفیت مطلوب و مناظر زیبا آماده تردد است.
حبیبی گفت: امسال بیش از ۲۵۰ کیلومتر از مسیر شرق تا غرب استان روکش آسفالت شد و بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطکشی و نصب علائم راهنمایی انجام گرفت که منجر به افزایش رضایتمندی و کاهش تصادفات جادهای شده است.
وی درباره ظرفیت پارکینگها نیز تصریح کرد: بیش از ۸۰ نقطه پارکینگی با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار خودرو در مرز خسروی ایجاد شده که با امنیت کامل خدمات میدهند و اکثر آنها فاصلهای بسیار کوتاه تا پایانه دارند. همچنین، همه پارکینگها شناسنامهدار و مجهز به بارکد الکترونیکی هستند تا زائران در بازگشت بهراحتی خودروی خود را بیابند.
استاندار کرمانشاه از تدوین «طرح جامع ترافیک اربعین» خبر داد و گفت: این طرح که مورد تأیید شورای ترافیک استان و ستاد اربعین است، بهعنوان الگو به سایر استانها ابلاغ شده و تاکنون حتی در شبی با ۱۰۵ هزار تردد، گره ترافیکی نداشتیم.
برپایی ۳۰۰ موکب مردمی در استان کرمانشاه
وی افزود: بیش از ۳۰۰ موکب مردمی، از شرقیترین نقطه استان تا مرز خسروی بهصورت شبانهروزی خدمات اقامت، پذیرایی و توزیع آب و چای ارائه میکنند که تعدادی از این مواکب توسط برادران اهل سنت اداره میشود. در آن سوی مرز نیز بیش از ۱۵۰ موکب عراقی، از منطقه منذریه تا نزدیکی کاظمین مشغول خدمترسانی هستند.
حبیبی به اهمیت حملونقل در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: با دیپلماسی فعال مرزی، نشستهای هماهنگی مستمر با طرف عراقی برگزار شده و امسال با توافقات انجامشده، کرایهها حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است تا مرز خسروی پایینترین نرخ کرایهها را داشته باشد.
تردد سریع و راحت از گیتهای مرز خسروی
وی همچنین از راهاندازی ۱۸۰ گیت در دو طرف مرز خبر داد که عبور زائران را در کمتر از ۵ ثانیه ممکن کرده و موجب رضایتمندی بالای آنان شده است.
به گفته استاندار کرمانشاه، این استان بزرگترین میزبان اربعین در کشور است و حدود ۶۰ درصد زائران از مسیرهای این استان راهی مرز خسروی یا مهران میشوند.
حبیبی در پایان، خدمت به زائران اربعین را نعمتی بزرگ دانست و از همکاری مسئولان استانی و حمایت ویژه وزارت کشور قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده، سطح خدمات و حضور زائران در مرز خسروی بیش از پیش افزایش یابد.
ثبت بیش از ۲ میلیون تردد در جادههای کرمانشاه
یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند تردد زائران اربعین حسینی طی روزهای اخیر در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن روان و بدون مشکل بوده و دستگاههای اجرایی مستقر در مرز با هماهنگی کامل، عبور و مرور زائران را تسهیل کردهاند.
وی با اشاره به آمار کل تردد وسایل نقلیه بیناستانی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار وسیله نقلیه در محورهای برونشهری استان کرمانشاه تردد داشتهاند که نشاندهنده حجم بالای جابهجایی در این ایام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: روز سیزدهم ماه صفر با ثبت ۱۹۰ هزار و ۸۲۶ تردد، بیشترین حجم ورود و خروج وسایل نقلیه در استان به ثبت رسیده که بیانگر اوج بازگشت و عزیمت زائران در این روز بوده است.
به گفته خسروی، بر اساس دادههای ثبتشده توسط سامانههای هوشمند و دوربینهای پلاکخوان، از آغاز طرح تاکنون ۸۱۴ هزار و ۶۰۹ پلاک یکتا در محورهای استان رؤیت شده که این آمار، گویای حضور گسترده زائران و مسافران از نقاط مختلف کشور در مسیرهای منتهی به مرز خسروی است.
وی با تأکید بر نقش مهم رصد هوشمند جادهها در مدیریت ترافیک، خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راههای استان کرمانشاه به صورت شبانهروزی فعالیت داشته و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، وضعیت جادهها و ترافیک را پایش میکند تا سفر زائران با ایمنی و آرامش انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر، با تماس با شماره ۱۴۱ از آخرین وضعیت جادهها، شرایط آبوهوایی و ترافیکی مطلع شوند تا با برنامهریزی مناسب، سفری ایمن و بدون دغدغه را تجربه کنند.
آمادگی ۲۴ ساعته ناوگان حملونقل مسافری در مرز خسروی برای بازگشت زائران
ایوب کریمی معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در حاشیه حضور در پایانه مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هماکنون در محوطه پارکسوار پایانه مرزی خسروی حضور داریم و به لطف خداوند، زائران اربعین حسینی در حال بازگشت از عتبات عالیات هستند. تمام ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی مسافری، شامل اتوبوسها و خودروهای سواری، بهصورت شبانهروزی در پایانه مرزی خسروی مستقر شده و آماده ارائه خدمات کامل به زائران هستند.
وی با بیان اینکه این آمادگی حاصل برنامهریزی دقیق پیش از آغاز موج بازگشت زائران است، افزود: شرکتهای حملونقل مسافری اتوبوسی و سواری که در پایانه مرزی خسروی فعالیت میکنند، به صورت مستقل و با هماهنگی کامل، ناوگان خود را تجهیز و آماده کردهاند تا در ایام پیک بازگشت، هیچ خللی در جابجایی زائران به مقاصد مختلف کشور ایجاد نشود.
کریمی با اشاره به حجم بالای تردد زائران در این روزها گفت: پیشبینیهای لازم برای مدیریت ترافیک مسافری، تنظیم زمانبندی حرکت وسایل نقلیه، و پاسخگویی به نیاز زائران در شرایط مختلف انجام شده است و همکاران ما به همراه رانندگان شریف ناوگان عمومی، به صورت ۲۴ ساعته در خدمت زائران عزیز هستند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تلاش ما این است که زائران حسینی با آرامش و آسودگی خاطر مسیر بازگشت خود را طی کنند و تجربهای همراه با امنیت، سرعت و کیفیت از خدمات حملونقل در مرز خسروی داشته باشند.
آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل مرزی خسروی برای بازگشت زائران اربعین
رضا دوستی مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز موج اول بازگشت زائران اربعین حسینی به خاک کشور از طریق مرز خسروی، ناوگان قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی بهصورت همزمان در دو جبهه شامل خروج و ورود زائران فعالیت داشته و خدماترسانی مستمر انجام میدهد.
وی با اشاره به استقرار گسترده ناوگان در این مرز افزود: در حال حاضر ۳۶۶ دستگاه شامل ۸۵ دستگاه اتوبوس از کرمانشاه، ۷۸ دستگاه اتوبوس از کرج، ۱۷ دستگاه اتوبوس از همدان، ۲۶ دستگاه اتوبوس از تهران، ۵۰ دستگاه ون ویآیپی فرودگاه تهران، ۸۵ دستگاه تاکسی شهرهای قصرشیرین و سرپلذهاب و ۲۵ دستگاه مینیبوس، تحت مدیریت قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی در حال خدماترسانی به زائران اربعین هستند.
دوستی ادامه داد: امکانات خودرویی در مرز خسروی به نحوی پیشبینی شده که هیچگونه نگرانی در خصوص جابهجایی زائران وجود ندارد.
مسئول قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی یادآور شد: وظیفه اصلی این ناوگان، جابهجایی زائران از درب پایانه مرزی به سمت پارکینگهای جاده برکت و کمربندی قصرشیرین است، اما برای تعدادی از اتوبوسها نیز پلاک و مجوز بینشهری اخذ شده تا در صورت اعلام نیاز اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، امکان جابهجایی زائران به دیگر استانها فراهم باشد.
وی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه شده از آغاز عملیات اربعین، گفت: از ابتدای این عملیات تا روز گذشته (شنبه ۱۸ مردادماه) ۲ هزار و ۶۰۰ سرویس جهت جابهجایی زائران انجام شده است.
دوستی همچنین خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوس و ون شهرهای همدان، کرج و تهران که اکنون در مرز خسروی مستقر و مشغول خدماترسانی هستند، در مسیر بازگشت به شهرهای خود نیز آمادگی کامل برای جابهجایی زائران به این شهرها را دارند.
