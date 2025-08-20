  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

جابجایی ۲۶ هزار زائر اربعین حسینی از مرز خسروی با ناوگان عمومی

کرمانشاه – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از جابجایی بیش از ۲۶ هزار زائر اربعین حسینی توسط ناوگان عمومی در ایام اوج بازگشت زائران از پایانه مرزی خسروی خبر داد.

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام بازگشت زائران اربعین حسینی، با صدور ۸۳۹ صورت‌وضعیت برای اتوبوس‌ها، تعداد ۲۶ هزار و ۳۷۹ نفر از زائران توسط ناوگان اتوبوسی از مرز خسروی به مقاصد مختلف کشور منتقل شدند که این آمار بیانگر نقش پررنگ و اصلی این ناوگان در جابجایی زائران است.

وی افزود: در بخش سواری نیز با صدور ۹۱۸ صورت‌وضعیت، سه هزار و ۱۲۱ نفر جابجا شدند و علاوه بر آن، ۲۷۸ سرویس مینی‌بوس و میدل‌باس نیز مسئولیت انتقال دو هزار و ۴۵۳ نفر از زائران را بر عهده داشتند. همچنین برای اتصال زائران به مسیر ریلی، ۵ دستگاه اتوبوس ویژه ۲۲۰ نفر را به کرمانشاه منتقل کردند تا سفر آنان با سهولت بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه نظم و انضباط بی‌سابقه‌ای در روند جابجایی زائران در پایانه مرزی خسروی برقرار بود، تصریح کرد: حضور فعال انجمن‌های صنفی به عنوان بازوی کمکی، تلاش بی‌وقفه همکاران این اداره‌کل و همکاری رانندگان ناوگان عمومی، نقشی تعیین‌کننده در تسهیل و سرعت‌بخشی به عملیات انتقال زائران ایفا کرد.

خسروی با اشاره به اقدام مهم راه‌اندازی پارک‌سوار در ضلع شرقی پایانه مرزی خسروی گفت: این پارک‌سوار با هدف مدیریت بهتر سفرها و جلوگیری از ازدحام راه‌اندازی شد و تأثیر چشمگیری در ساماندهی و نظم بخشی به روند بازگشت زائران داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز خسروی به لطف همکاری و همدلی تمامی عوامل، با آمادگی کامل و کمترین مشکل انجام شد. پایانه مرزی خسروی همچنان به عنوان یکی از منظم‌ترین و مجهزترین پایانه‌های مرزی کشور در خدمت زائران قرار دارد.

