جابجایی ۲۶ هزار زائر اربعین حسینی از مرز خسروی با ناوگان عمومی

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام بازگشت زائران اربعین حسینی، با صدور ۸۳۹ صورت‌وضعیت برای اتوبوس‌ها، تعداد ۲۶ هزار و ۳۷۹ نفر از زائران توسط ناوگان اتوبوسی از مرز خسروی به مقاصد مختلف کشور منتقل شدند که این آمار بیانگر نقش پررنگ و اصلی این ناوگان در جابجایی زائران است.



وی افزود: در بخش سواری نیز با صدور ۹۱۸ صورت‌وضعیت، سه هزار و ۱۲۱ نفر جابجا شدند و علاوه بر آن، ۲۷۸ سرویس مینی‌بوس و میدل‌باس نیز مسئولیت انتقال دو هزار و ۴۵۳ نفر از زائران را بر عهده داشتند. همچنین برای اتصال زائران به مسیر ریلی، ۵ دستگاه اتوبوس ویژه ۲۲۰ نفر را به کرمانشاه منتقل کردند تا سفر آنان با سهولت بیشتری ادامه یابد.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه نظم و انضباط بی‌سابقه‌ای در روند جابجایی زائران در پایانه مرزی خسروی برقرار بود، تصریح کرد: حضور فعال انجمن‌های صنفی به عنوان بازوی کمکی، تلاش بی‌وقفه همکاران این اداره‌کل و همکاری رانندگان ناوگان عمومی، نقشی تعیین‌کننده در تسهیل و سرعت‌بخشی به عملیات انتقال زائران ایفا کرد.



خسروی با اشاره به اقدام مهم راه‌اندازی پارک‌سوار در ضلع شرقی پایانه مرزی خسروی گفت: این پارک‌سوار با هدف مدیریت بهتر سفرها و جلوگیری از ازدحام راه‌اندازی شد و تأثیر چشمگیری در ساماندهی و نظم بخشی به روند بازگشت زائران داشت.



وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز خسروی به لطف همکاری و همدلی تمامی عوامل، با آمادگی کامل و کمترین مشکل انجام شد. پایانه مرزی خسروی همچنان به عنوان یکی از منظم‌ترین و مجهزترین پایانه‌های مرزی کشور در خدمت زائران قرار دارد.