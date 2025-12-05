به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صاحب‌جمعی شامگاه جمعه در نشست خبری پس از بازی مقابل ملوان اظهار کرد: بازی با کیفیتی از هر دو تیم شاهد بودیم و فکر می‌کنم حدود ۱۰۰ دقیقه تماشاگران از جریان مسابقه لذت بردند. به تیم ملوان و مردم خوب انزلی تبریک می‌گویم اما باور دارم این شکست عادلانه نبود و حتی می‌توانست نتیجه به سود ما رقم بخورد.

وی با قدردانی از تلاش بازیکنان مس افزود: به بچه‌های تیمم خسته‌نباشید می‌گویم؛ واقعاً عالی کار کردند و از نظر کیفیت کاملاً از آنها راضی هستم. با این حال از هواداران‌مان که این مسیر طولانی را طی کردند تا تیم را حمایت کنند، عذرخواهی می‌کنم. همچنین از مردم رفسنجان نیز به‌خاطر این نتیجه پوزش می‌طلبم.

مربی مس درباره وضعیت نقل و انتقالات این تیم گفت: در حال حاضر پنجره نقل و انتقالات بسته است، اما باشگاه تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا این مشکل برطرف شود. ما قطعاً برای نیم‌فصل نیاز به تقویت تیم داریم.

صاحب‌جمعی درباره جو ورزشگاه نیز اظهار کرد: ملوان همیشه از حمایت پرشور هوادارانش برخوردار است. جو ورزشگاه بسیار خوب بود و تماشاگران فقط تیم خودشان را تشویق کردند. هیچ‌گونه بی‌احترامی از سوی هواداران ملوان نسبت به ما دیده نشد و از آنها تشکر می‌کنم.

وی در پاسخ به سوالی درباره شایعات مربوط به انتخاب سرمربی جدید مس گفت: واقعاً در جریان این مسائل نیستم. اگر باشگاه تصمیمی داشته باشد، خودشان اعلام می‌کنند.