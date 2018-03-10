حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم استقلال در آستانه بازی برگشت با العین امارات در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تلافی تمام ناملایمتی ها و ناداوری هایی که در بازی رفت با العین علیه ما صورت گرفت را در بازی برگشت و با یک نتیجه خوب جبران می کنیم. فکر می کنم العین را در ورزشگاه آزادی با اختلاف دو گل شکست بدهیم و در این صورت صعودمان به دور بعد قطعی می شود!

وی با اشاره به اتفاقات بازی رفت تاکید کرد: اگر شجاعت بازیکنان و مدیریت کادر فنی نبود داور حتی بیشتر از این سر استقلال را می بُرید. واقعا بازیکنان ما زیبا بازی کردند و در بازی برگشت ثابت می کنند که لیاقت استقلال در بازی رفت هم پیروزی بود.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره احتمال محرومیت این تیم در صورت استفاده تماشاگران از مواد منفجره و آتش زا تصریح کرد: از همه تماشاگران درخواست می کنم بهانه دست دیگر کشورها دهند. پرتاب نارنجک، انداختن لیزر و دیگر رفتارهای ناپسند می تواند بهانه دست AFC بدهد و استقلال را از بازی های خانگی محروم کند. این خیلی بد است و هواداران باید به هوش باشند.

زمانی ادامه داد: در این ارتباط کاری از دست باشگاه بر نمی آید و فقط چند بیانیه و اطلاعیه صادر کردیم. از تماشاگران خواهش می کنیم خودشان روی سکوها ناظر باشند و هرکسی که به دنبال برهم زدن نظم بازی است را به عوامل انتظامی معرفی کنند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره سفرهایش با این تیم به کشورهای دیگر و اینکه گفته می شود دنبال «سفر و پول توجیبی است»، یادآور شد: برای کسانی که چنین مسائلی مطرح می کنند، متاسفم. آنها «زمانی» را نمی شناسند و هدفشان تخریب بنده است. بعضی ها نمی خواهند موفقیت استقلال را ببینند. من هر موقع با تیم در سفر باشم تمام وقت در خدمت اعضای تیم هستم. به عنوان مثال در همین سفر به امارات مشکلی برای لیدرها پیش آمد که آنرا پیگیری و بدون مسئله حل کردیم.

زمانی افزود: کسانی که می گویند من به دنبال سفر هستم بدانند ۴۰ سال است که در این نظام مسئولیت های مختلف داشته ام و در این سالها هم به سفرهای مختلفی رفته ام. بنابراین نیازی به این سفرها با تیم استقلال ندارم. اگر هم با تیم می روم برای این است که کارها را راه بیاندازم.

وی همچنین با گلایه از سفیر ایران در امارات، گفت: سفارت در یک کشور غریبه باید حامی تیم های ایرانی باشد که همانند تیم ملی هستند. ولی متاسفانه آنها کوچکترین قدمی برای ما بر نمی دارند. شدیدا از این نحوه برخورد سفارت گلایه داریم.حالا اگر ما هم با تیم نرویم چه کسی کارها و مشکلات را باید پیگیری کند؟!

عضو هیات مدیره استقلال درباره صعود تیم خونه به خونه به فینال جام حذفی و رویارویی استقلال تهران با این تیم در دیدار نهایی، گفت: به تیم خونه به خونه تبریک می گویم. ما در فینال به کمتر از قهرمانی فکر نمی کنیم. هرچند حریف خوبی در فینال داریم ولی گرمای جام را بیشتر در دستانمان حس می کنیم.